Представители Красного Креста посетили заключенных в Азербайджане армян
Представители Красного Креста посетили в Азербайджане находящихся в заключении армян
В сентябре сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили лиц армянского происхождения, об этом агентству Turan сообщили в бакинском представительстве МККК.
С задержанными проведены встречи один на один и созданы условия для их общения с семьями.
В соответствии со своим мандатом, МККК оценивает обращение и условия содержания задержанных во время таких посещений. МККК также содействует восстановлению или продолжению отношений с семьями, говорится в сообщении.
В сообщении не говорится кого именно из армян посетили представители МККК.
Кроме бывших лидеров сепаратистов Карабаха, в бакинских тюрьмах содержатся также совершившие различные преступления рядовые армянские боевики.
-
-
- Общество
- 1 октябрь 2024 17:44
Политика
-
- 2 октябрь 2024, 16:47
Ереван не видит политической воли со стороны Баку к подписанию согласованной части мирного соглашения, а разговоры о "Западном Азербайджане" создают впечатление территориальных претензий к Армении. Об этом заявил в среду глава МИД Арарат Мирзоян, выступая на Варшавском форуме по безопасности.
-
- 2 октябрь 2024, 16:11
Прискорбно, что сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы зашло в тупик. Об этом заявил в среду действующий председатель Комитета министров Совета Европы, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, выступая на сессии ПАСЕ в Страсбурге.
-
- 2 октябрь 2024, 15:06
Учредитель азербайджанского сайта Azel TV Афган Садыгов 4-е сутки проводит голодовку в СИЗО в Грузии. Он требует приостановления процесса его экстрадиции в Азербайджан и прекращения необоснованного уголовного преследования.
-
Дети лондонского ученого, находящегося под домашним арестом в Азербайджане, призвали премьер-министра Великобритании Кира Стармера использовать предстоящий климатический саммит COP29 в Баку, чтобы добиться освобождения их отца, сообщает Politico.
Написать отзыв