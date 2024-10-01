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(23 минуты назад)
Представители Красного Креста посетили заключенных в Азербайджане армян

Представители Красного Креста посетили заключенных в Азербайджане армян

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Представители Красного Креста посетили в Азербайджане находящихся в заключении армян

В сентябре сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили лиц армянского происхождения, об этом агентству Turan сообщили в бакинском представительстве МККК.

С задержанными проведены встречи один на один и созданы условия для их общения с семьями.

В соответствии со своим мандатом, МККК оценивает обращение и условия содержания задержанных во время таких посещений. МККК также содействует восстановлению или продолжению отношений с семьями, говорится в сообщении.

В сообщении не говорится кого именно из армян посетили представители МККК.

Кроме бывших лидеров сепаратистов Карабаха, в бакинских тюрьмах содержатся также совершившие различные преступления рядовые армянские боевики.

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