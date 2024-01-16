В среду будет ветрено

В среду будет ветрено

17 января в Баку и на Апшероне осадки не ожидаются. Подует сильный северо-западный ветер, который ослабнет к вечеру.

Температура воздуха ночью составит 0+5, днем будет +7+10 градусов.

По районам страны осадки в виде снега продут в горных областях. Местами туман, ветер западный, порывистый.

В низменности температура воздуха ночью составит - 1- 6 мороза, днем будет + 7+12 градусов. В горах ночью - 5-10 мороза, днем будет 0 - 5.

Дороги покроются гололетом.