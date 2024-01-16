В среду будет ветрено
В среду будет ветрено
17 января в Баку и на Апшероне осадки не ожидаются. Подует сильный северо-западный ветер, который ослабнет к вечеру.
Температура воздуха ночью составит 0+5, днем будет +7+10 градусов.
По районам страны осадки в виде снега продут в горных областях. Местами туман, ветер западный, порывистый.
В низменности температура воздуха ночью составит - 1- 6 мороза, днем будет + 7+12 градусов. В горах ночью - 5-10 мороза, днем будет 0 - 5.
Дороги покроются гололетом.
Общество
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- 16 январь 2024, 18:21
Профсоюзный активист Айхан Исрафилов 16 января на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям отверг предъявленное ему обвинение в наркотика[. Он заявил, что после задержания был вынужден был дать признательные показания в Наримановском районном управлении полиции под физическим давлением. Ему также угрожли обыском в доме и привлечением к ответственности других членов семьи.
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- 16 январь 2024, 17:29
В среду 17 января в течение всего дня в Баку ожидается сильный северо-западный ветер, порывами до 23-28 м/с. В некоторых местах Апшеронского полуострова порывы ветра достигнут 30-32 м/с, говорится в оповещении Национальной гидрометеорологической службы.
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- 16 январь 2024, 17:25
Мобильный оператор подтвердил соответствие стандарту ISO 10004:2018 Компания Azercell успешно прошла сертификационный аудит на соответствие международному стандарту в сфере обслуживания клиентов. Одним из показателей высокого уровня обслуживания абонентов стало вручение лидирующему оператору страны международного сертификата управления качеством ISO 10004:2018. Оценка была проведена ООО «TÜV Austria Azerbaijan» в соответствии с процедурами аудита и сертификации «TÜV AUSTRIA TURK». Срок действия сертификата - 3 года.
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- 16 январь 2024, 17:06
По сообщению спасателей МЧС на вечер 16 января, в ходе разбора завалов в Мебельном цеху в Бинагадинском районе столицы 15 января, было обнаружено тело 9-го погибшего.
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