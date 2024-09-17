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(2 часа назад)
В среду ожидается дождь

В среду ожидается дождь

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В среду ожидается дождь

18 сентября в Баку и на Апшероне будет пасмурно, утром местами пройдет дождь. Ветер северо-западный ветер, сообщает  Национальная гидрометеорологическая служба.

Температура воздуха днем +23+26°.

По районам страны местами пройдут дожди, в горах осадки будут интенсивными, в высокогорье возможен снег.  В ряде горных районов утром туман. Ветер восточный, порывистый.

В низменности ночью +14+19°, днем +23+28°. В горах ночью +5+9°,  днем +11+16°.

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