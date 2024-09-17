В среду ожидается дождь
В среду ожидается дождь
18 сентября в Баку и на Апшероне будет пасмурно, утром местами пройдет дождь. Ветер северо-западный ветер, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
Температура воздуха днем +23+26°.
По районам страны местами пройдут дожди, в горах осадки будут интенсивными, в высокогорье возможен снег. В ряде горных районов утром туман. Ветер восточный, порывистый.
В низменности ночью +14+19°, днем +23+28°. В горах ночью +5+9°, днем +11+16°.
Общество
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16 сентября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила протоколы внеочередных парламентских выборов в Конституционный суд. Несмотря на многочисленные жалобы на избирательный процесс, ЦИК не повлияла на результаты ни в одном округе, но аннулировала результаты в более чем 40 избирательных участках в целом. Комиссия заявила, что выборы прошли на высоком уровне. Однако ряд оппозиционных сил заявили, что выборы проводились по заранее подготовленным спискам.
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- 17 сентябрь 2024, 12:59
Команда-победитель представит Азербайджан в США В этом году впервые в Азербайджане пройдет региональный этап одного из самых престижных мировых стартап-мероприятий «Startup World Cup». Соревнование будет проходить 19 сентября в Университете ADA при спонсорской поддержке лидирующего мобильного оператора страны Azercell.
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- 17 сентябрь 2024, 10:34
Теперь, наряду с офисами Azercell Exclusive, абоненты с цифровым удостоверением личности могут легко и оперативно воспользоваться услугами компании во всех дилерских магазинах Azercell Стремясь предоставить своим абонентам наилучший клиентский опыт, «Azercell Telecom» обеспечил возможность использования цифровых удостоверений личности во всех своих центрах продаж и обслуживания. С 16 сентября 2024 года, наряду с офисами Azercell Exclusive, абоненты могут воспользоваться всеми услугами компании, предъявив цифровое удостоверение личности, и в дилерских магазинах. Для этого достаточно предоставить QR-код цифрового удостоверения личности или 8-значный уникальный код в приложении «myGov».
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- 16 сентябрь 2024, 17:57
При поддержке Azercell школьники продолжают добиваться высоких результатов в сфере IT В сентябре 2024 года состоялись две международные олимпиады по информатике, на которых команда Азербайджана достойно представила страну. Так, С 1 по 8 сентября 2024 года в Александрии (Египет) прошла 36-я Международная олимпиада школьников по информатике (IOI), а с 8 по 12 сентября 2024 года в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) состоялась первая Международная олимпиада по искусственному интеллекту (IAIO).
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