В среду ожидаются дожди

В среду, 21 февраля в Баку и на Апшероне ожидаются осадки с перерывами, ночью и утром – слабый туман, умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +3 +5°, днем +5 +7°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

По районам страны преимущественно без осадков.

Однако ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются осадки, есть вероятность выпадения снега. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +1 +6°, днем +6 +10°.

В горах ночью ожидается -5 -10°, днем от -3° до +2°.