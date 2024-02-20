В среду ожидаются дожди
В среду ожидаются дожди
В среду, 21 февраля в Баку и на Апшероне ожидаются осадки с перерывами, ночью и утром – слабый туман, умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит +3 +5°, днем +5 +7°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
По районам страны преимущественно без осадков.
Однако ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются осадки, есть вероятность выпадения снега. Подует восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит +1 +6°, днем +6 +10°.
В горах ночью ожидается -5 -10°, днем от -3° до +2°.
Общество
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- 20 февраль 2024, 17:34
В тариф были добавлены дополнительный трафик для переписки в WhatsApp и возможность продления тарифа до истечения срока его действия Тарифный пакет «İstəSən» компании Azercell, постоянно предлагающего абонентам разнообразные технологические решения, получил очередные нововведения. На основании запросов и пожеланий пользователей, лидирующий мобильный оператор добавил 1 ГБ интернет-трафика для бесплатной переписки в WhatsApp в базовый пакет цифрового тарифа «İstəSən». Кроме того, когда заканчивается объем основного интернет-трафика, абонентам предоставляется возможность удобно продлить тариф в приложении «Kabinetim» до истечения срока его действия как в текущем объеме, так и изменив его по своему усмотрению.
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- 20 февраль 2024, 17:29
Недавняя трагическая смерть лидера российской оппозиции Алексея Навального во время пребывания в тюрьме вызвала волну возмущения по всему миру, вызвав опасения по поводу обращения с политическими заключенными и их безопасности в авторитарных режимах. В Азербайджане, стране, известной своей жесткой борьбой с инакомыслием, аналогичные опасения становятся все более очевидными по мере появления сообщений о подозрительных смертях и неадекватном медицинском обслуживании в пенитенциарной системе страны.
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- 20 февраль 2024, 17:24
Отдавая дань неизгладимому вкладу Витольда Згленитского, польского инженера, чей инновационный дух изменил нефтегазовый сектор Азербайджана, Посольство Республики Польша в Баку представило его биографию "Польский нобелевский лауреат: шахтер, геолог Витольд Згленитский (1850-1904)". Книга, написанная Анджеем Яном Ходубским, служит маяком, освещающим жизнь и достижения этого замечательного деятеля. Книга, презентованная сегодня в Музее истории Азербайджана, была переведена завотделом Института литературы Национальной академии наук Азербайджана Самиром Саттаровым.
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- 20 февраль 2024, 12:36
Сотрудники Насиминского районного управления полиции Баку в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков и оружия, сообщает МВД.
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