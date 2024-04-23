В среду в столице будет +29
В среду в столице будет +29°
24 апреля в Баку и на Абшероне осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный, днемнаправление ветра изменится на юго-восточное. Температура воздуха днем повысится до +29°.
В горных районах страны ожидаются кратковременные дожди. Утром и вечером местами туман. Ветер восточный. Температура воздуха в низменности днем +25+30°, в горах +13+18°.
Общество
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- 23 апрель 2024, 14:12
Стремление Азербайджана вернуть себе место в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) включает в себя сложное взаимодействие геополитических маневров, реформ внутренней политики и международной защиты прав человека. В основе этого дискурса лежит неустойчивая связь страны с принципами, которых придерживается Совет Европы, особенно в том, что касается прав человека и политических свобод.
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Социальная кампания, направленная на борьбу с употреблением наркотиков, пропагандирует здоровый образ жизни и занятия спортом ООО «Azercell Telecom» объявляет об очередном этапе масштабного проекта, реализуемого в сотрудничестве с Федерацией дзюдо Азербайджана. Социальная кампания «Выбери правильный путь» направлена на то, чтобы предостеречь подростков и молодых людей от вредных привычек. Проект, который пропагандирует здоровый образ жизни и повышение интереса к спорту, также призван привлечь внимание общества к пагубным последствиям употребления наркотиков, особенно среди молодежи.
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- 22 апрель 2024, 20:26
В анналах богатой нефтью истории Азербайджана имя Витольда Згленицкого, возможно, не сразу приходит на ум, однако его вклад в развитие нефтяной промышленности конца 19-го и начала 20-го веков является глубоким и непреходящим. Поскольку посольство Польши в Азербайджане 22 апреля отметило его наследие презентацией книги, в которой подробно рассказывается о его замечательной жизни, возникают вопросы о том, почему эта выдающаяся фигура остается в значительной степени незамеченной на улицах и памятниках Баку.
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- 22 апрель 2024, 16:29
Береговая охрана Госпогранслужбы задержала в Азербайджанском секторе Каспия катер, нарушивший госграницу, говорится в сообщении этого ведомства от 22 апреля.
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