В среду в столице будет +29

В среду в столице будет +29°

24 апреля в Баку и на Абшероне осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный, днемнаправление ветра изменится на юго-восточное. Температура воздуха днем повысится до +29°.

В горных районах страны ожидаются кратковременные дожди. Утром и вечером местами туман. Ветер восточный. Температура воздуха в низменности днем +25+30°, в горах +13+18°.