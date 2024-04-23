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(3 часа назад)
Эльшан Керимов обвинен в призывах к «насильственному захвату власти»

Эльшан Керимов обвинен в призывах к «насильственному захвату власти»

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Эльшан Керимов обвинен в призывах к «насильственному захвату власти»

Задержанный на поминках своего отца в Евлахском районе, гражданин России Эльшан Керимов,  привлечен к уголовной ответственности по обвинению в призывах к «насильственному захвату власти».

Так, Керимову предъявлено обвинение по ст. 281.1  (Публичные призывы к насильственному захвату власти, или насильственному изменению конституционного строя, а равно распространение материалов такого содержания ) УК Азербайджана, по которой ему грозит до 5 лет лишения свободы.

19 апреля Бинагадинский районный суд Баку  арестовал его на 3 месяца, сообщила Turan адвокат Зибейда Садыгова.  Защита подала апелляцию на арест.

Керимов гражданин России, с 1994 года он проживает в Москве. На прошлой неделе он приехал в Азербайджан на похороны отца и 17 апреля был задержан прямо на траурной церемонии.

Получить комментарии в правоохранительных органах не удалось.

По некоторым данным, Э.Керимов является сторонником Партии Народного Фронта Азербайджана. В социальных сетях он делился сообщениями об арестах активистов партии, требуя освобождения всех политзаключенных в Азербайджане. 

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