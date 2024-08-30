В субботу в Баку ожидается ветреная погода

В субботу в Баку ожидается ветреная погода

В последний календарный день лета в Баку и на Апшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит +20 +25°, днем +32 +37°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба минэкологии.

По районам Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны небольшие кратковременные дожди, грозы. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +19 +24°, днем +33 +38°.

В горах ночью ожидается +12 +17°, днем +21 +26°.