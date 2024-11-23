В воскресенье температура воздуха повысится до +18°
В воскресенье температура воздуха повысится до +18°
В воскресенье, 24 ноября в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Ночью и утром в некоторых местах будет туман и морось, днем есть вероятность кратковременно дождя. Подует умеренный юго-восточный ветер, который вечером сменит направление на северо-западный.
Температура воздуха ночью составит +10-13°, днем +14 +17°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба минэкологии.
По районам страны ожидается в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах ожидается морось, временами туман, днем западный ветер порывами будет усиливаться.
Температура воздуха составит ночью +5 +10°, днем +13 +18°
В горах ночью ожидается 0-4°, днем +4 +8°.
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