В воскресенье температура воздуха повысится до +18°

В воскресенье температура воздуха повысится до +18°

В воскресенье, 24 ноября в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Ночью и утром в некоторых местах будет туман и морось, днем есть вероятность кратковременно дождя. Подует умеренный юго-восточный ветер, который вечером сменит направление на северо-западный.

Температура воздуха ночью составит +10-13°, днем +14 +17°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба минэкологии.

По районам страны ожидается в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах ожидается морось, временами туман, днем западный ветер порывами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью +5 +10°, днем +13 +18°

В горах ночью ожидается 0-4°, днем +4 +8°.