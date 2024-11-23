Пашинян о «Западном Азербайджане» и армянской конституции и переговорах с Баку

Пашинян о «Западном Азербайджане» и армянской конституции и переговорах с Баку

Пашинян о «Западном Азербайджане» и армянской конституции и переговорах с Баку

Премьер Армении Никол Пашинян 22 ноября в интервью Общественному ТВ коснулся переговоров с Азербайджаном по мирному договору.

В частности, он дал понять, что общество должно отказаться от определенных стереотипов. «Мы возмущаемся, когда слышим выражение «Западный Азербайджан». Но не думаем, что когда мы говорим «Западная Армения», это тоже кого-то раздражает», - сказал он.

По его словам, он обязан говорить на эту тему и объяснить причины и последствия. Если этого не сделать, то это путь к потере государственности, отметил Пашинян.

Касаясь требований Баку изменить конституцию Армении, он допустил, что Азербайджан делает это с целью завести переговоры в тупик.

«Очевидно, что Конституция Азербайджана имеет территориальные претензии к Армении, но мы не требуем изменить Конституцию Азербайджана, поскольку это означало завести мирные переговоры. Кроме того, у нас есть согласованная статья в мирном договоре, что ни одна из сторон не может ссылаться на свое внутреннее законодательство, чтобы не исполнять мирный договор.

В другой статье согласованного соглашения записано, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга, не имеют друг к другу территориальных претензий и обязуются не предъявлять никаких территориальных претензий в будущем", - сказал премьер-министр.

Далее Пашинян допустил возможность взаимного отзыва судебных исков Армении и Азербайджана из международных инстанций.

"Если мы стремимся к реальному миру и подписываем мирный договор, то можно рассмотреть такую сделку», — отметил он.

Что касается не согласованных положений мирного соглашения, то это требования Баку: изменение Конституции Армении, уход миссии гражданских наблюдателей Евросоюза с армянской границы с Азербайджаном, прекращение юридических и дипломатических споров в международных инстанциях.

Касаясь присутствия европейских наблюдателей, Пашинян сказал, что Ереван сделал встречное предложение: отвести наблюдателей с тех участков границы, которые будут делимитированы.