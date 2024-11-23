Пашинян о «Западном Азербайджане» и армянской конституции и переговорах с Баку
Пашинян о «Западном Азербайджане» и армянской конституции и переговорах с Баку
Премьер Армении Никол Пашинян 22 ноября в интервью Общественному ТВ коснулся переговоров с Азербайджаном по мирному договору.
В частности, он дал понять, что общество должно отказаться от определенных стереотипов. «Мы возмущаемся, когда слышим выражение «Западный Азербайджан». Но не думаем, что когда мы говорим «Западная Армения», это тоже кого-то раздражает», - сказал он.
По его словам, он обязан говорить на эту тему и объяснить причины и последствия. Если этого не сделать, то это путь к потере государственности, отметил Пашинян.
Касаясь требований Баку изменить конституцию Армении, он допустил, что Азербайджан делает это с целью завести переговоры в тупик.
«Очевидно, что Конституция Азербайджана имеет территориальные претензии к Армении, но мы не требуем изменить Конституцию Азербайджана, поскольку это означало завести мирные переговоры. Кроме того, у нас есть согласованная статья в мирном договоре, что ни одна из сторон не может ссылаться на свое внутреннее законодательство, чтобы не исполнять мирный договор.
В другой статье согласованного соглашения записано, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга, не имеют друг к другу территориальных претензий и обязуются не предъявлять никаких территориальных претензий в будущем", - сказал премьер-министр.
Далее Пашинян допустил возможность взаимного отзыва судебных исков Армении и Азербайджана из международных инстанций.
"Если мы стремимся к реальному миру и подписываем мирный договор, то можно рассмотреть такую сделку», — отметил он.
Что касается не согласованных положений мирного соглашения, то это требования Баку: изменение Конституции Армении, уход миссии гражданских наблюдателей Евросоюза с армянской границы с Азербайджаном, прекращение юридических и дипломатических споров в международных инстанциях.
Касаясь присутствия европейских наблюдателей, Пашинян сказал, что Ереван сделал встречное предложение: отвести наблюдателей с тех участков границы, которые будут делимитированы.
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