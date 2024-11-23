В Стамбуле задержан гражданин Азербайджана с 70 кг золота - СМИ
В Стамбуле задержан гражданин Азербайджана с 70 кг золота - СМИ
По сообщению турецкой газеты Sabah, сотрудники Управления по борьбе с контрабандой прокуратуры Стамбула задержали гражданина Азербайджана с большой партией золота.
В частности, близ торгового центра Vadi İstanbul в районе Сарыер, было задержано такси. В ходе обыска было обнаружено 70 кг золота. Находившийся в машине гражданин Азербайджана заявил о принадлежности груза ему. Он такж сказал, что является дипломатом.
Расследование прокуратуры продолжается, пишет Sabah.
Издание не сообщает имя «дипломата», а лишь его инициалы - М.Г.Ш.
МИД Азербайджана не комментирует ситуацию.
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