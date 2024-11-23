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(2 часа назад)
В Стамбуле задержан гражданин Азербайджана с 70 кг золота - СМИ

В Стамбуле задержан гражданин Азербайджана с 70 кг золота - СМИ

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Стамбуле задержан гражданин Азербайджана с 70 кг золота - СМИ

По сообщению турецкой газеты Sabah,  сотрудники Управления по борьбе  с контрабандой прокуратуры Стамбула задержали гражданина Азербайджана с большой партией золота.

В частности, близ торгового центра Vadi İstanbul в районе Сарыер, было задержано такси. В ходе обыска было обнаружено 70 кг золота. Находившийся в машине гражданин Азербайджана заявил о принадлежности груза ему. Он такж сказал, что является дипломатом.

Расследование прокуратуры продолжается, пишет Sabah.

Издание не сообщает имя «дипломата», а лишь его инициалы - М.Г.Ш.

МИД Азербайджана не комментирует ситуацию.

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