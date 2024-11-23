В Стамбуле задержан гражданин Азербайджана с 70 кг золота - СМИ

По сообщению турецкой газеты Sabah, сотрудники Управления по борьбе с контрабандой прокуратуры Стамбула задержали гражданина Азербайджана с большой партией золота.

В частности, близ торгового центра Vadi İstanbul в районе Сарыер, было задержано такси. В ходе обыска было обнаружено 70 кг золота. Находившийся в машине гражданин Азербайджана заявил о принадлежности груза ему. Он такж сказал, что является дипломатом.

Расследование прокуратуры продолжается, пишет Sabah.

Издание не сообщает имя «дипломата», а лишь его инициалы - М.Г.Ш.

МИД Азербайджана не комментирует ситуацию.