Весна придет в Азербайджан 20 марта в 7 часов утра

Весенний сезон вступит в Азербайджан 20 марта в 07:06. Информацию об этом распространила Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Н.Туси.

В сообщении говорится, что весенний сезон в северном полушарии продлится до 21 июня. Весна сменится летом в 00:50 21 июня. В это время ось вращения Земли составляет наименьший угол к Солнцу. Это самый длинный день в году и самая короткая ночь.

Продолжительность дня составит 15 часов 3 минуты. 23 секунды, а продолжительность ночи - 8 часов 56 минут. 37 сек. Будет