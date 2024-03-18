Весна придет в Азербайджан 20 марта в 7 часов утра
Весна придет в Азербайджан 20 марта в 7 часов утра
Весенний сезон вступит в Азербайджан 20 марта в 07:06. Информацию об этом распространила Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Н.Туси.
В сообщении говорится, что весенний сезон в северном полушарии продлится до 21 июня. Весна сменится летом в 00:50 21 июня. В это время ось вращения Земли составляет наименьший угол к Солнцу. Это самый длинный день в году и самая короткая ночь.
Продолжительность дня составит 15 часов 3 минуты. 23 секунды, а продолжительность ночи - 8 часов 56 минут. 37 сек. Будет
Общество
-
- 19 март 2024, 11:54
В Азербайджане начиная с 20-го марта по 26-ое число – семь дней подряд будут не рабочими по случаю весеннего праздника Новруз.
-
- 19 март 2024, 08:25
Сегодня 19 марта отмечается Илахыр (Завершающая) чяршянбя или Земная среда месяца Новруз - праздника весны, прихода Нового года по астрономическому солнечному календарю. Это четвертая среда связана с мифическими верованиями в пробуждение, оживление земли.
-
- 18 март 2024, 18:33
Европейский парламент предпринял шаги по предоставлению Армении статуса кандидата на членство в Европейском союзе (ЕС), что стало важной вехой на пути страны к европейской интеграции. Это решение стало заметным событием на геополитической карте Южного Кавказа, поскольку Армения следует по стопам Грузии в стремлении к более тесным связям с ЕС.
-
- 18 март 2024, 16:56
С вечера 18-го марта по 21-ое число в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается неустойчивая погода, с перерывами пройдут дожди, местами осадки будут носить интенсивный характер, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
Написать отзыв