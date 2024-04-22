Во вторник сохранится солнечная теплая погода

В анналах богатой нефтью истории Азербайджана имя Витольда Згленицкого, возможно, не сразу приходит на ум, однако его вклад в развитие нефтяной промышленности конца 19-го и начала 20-го веков является глубоким и непреходящим. Поскольку посольство Польши в Азербайджане 22 апреля отметило его наследие презентацией книги, в которой подробно рассказывается о его замечательной жизни, возникают вопросы о том, почему эта выдающаяся фигура остается в значительной степени незамеченной на улицах и памятниках Баку.