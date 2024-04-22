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(1 час назад)
Во вторник сохранится солнецная теплая погода

Во вторник сохранится солнецная теплая погода

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Во вторник сохранится солнечная теплая погода

23 апреля в Баку и на Апшероне будет теплая погода без осадков. Подует северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +14+18°, днем +23+28°.

По районам страны местами пройдут кратковременные дожди, местами интенсивные, возможен град. Ветер западный, порывистый.

Температура воздуха в низменности ночью +13+18°, днем +25+30°.

В горах ночью +8+13°, днем +13+18°.

 

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