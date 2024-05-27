Во вторник в Баку будет до +28
Во вторник в Баку будет до +28°
28 мая погода в Азербайджане будет преимущественно без осадков. По информации Национальной гидрометеорологической службы, северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный. Температура воздуха ночью +13+18°, днем +23+28°.
В большинстве регионов Азербайджана также без осадков, в ряде горных и предгорных районов пройдут кратковременные ливни, грозы и град. Местами туман, ветер восточный, умеренный.
В низменности ночью +13+17°, днем +23+28°. В горах ночью +5+10°, днем +13+18°.
Общество
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ABŞ-nin Bakıdakı səfirliyi Beynəlxalq Təhsil üzrə Amerika Şurası ilə birgə Birləşmiş Ştatlarda təhsil almağa marağı olan orta məktəb və universitet tələbələri, eləcə də onların valideynləri üçün EducationUSA Məzun Sərgisini təşkil edəcək.
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- 29 май 2024, 16:37
30 мая погода в Баку и Апшероне ожидается без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха днем повысится до +31 градуса.
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- 28 май 2024, 12:55
В регионе Мцхета-Мтианети в Грузии идет мобилизация спасателей и аварийных служб. В результате дождей затоплены дома, дороги, повреждены мосты и линии электропередач, часть населенных пунктов остались без электроэнергии.
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