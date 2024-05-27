  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny170 C
  • Четверг, 30 май 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(10 часов назад)
Во вторник в Баку будет до +28

Во вторник в Баку будет до +28

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Во вторник в Баку будет до +28°

28 мая погода в Азербайджане будет преимущественно без осадков. По информации Национальной гидрометеорологической службы, северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный. Температура воздуха ночью +13+18°, днем +23+28°.

В большинстве регионов Азербайджана также без осадков, в ряде горных и предгорных районов пройдут кратковременные ливни, грозы и град. Местами  туман, ветер восточный, умеренный.

В низменности ночью +13+17°, днем  +23+28°. В горах ночью +5+10°, днем +13+18°.

Написать отзыв

Общество

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей