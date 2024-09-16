Во вторник в Баку возможен дождь

Во вторник в Баку возможен дождь

17 сентября в Баку и на Абшероне ожидается пасмурная погода, ночью и утром в некоторых местах пойдет дождь. Об этом говорится в информации Национальной гидрометеорологической службы. Ветер северо-восточный. Температура воздуха ночью +15+20°, днем + 24+27°.

По райнам Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, в горных местностях осадки будут интенсивными. Ночью и утром местами будет туман, ветер восточный.

В низменности ночью +13+17°, днем +​​23+28°. В горах ночью +5+10°, днем ​+10+15°.