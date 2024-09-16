Во вторник в Баку возможен дождь
Во вторник в Баку возможен дождь
17 сентября в Баку и на Абшероне ожидается пасмурная погода, ночью и утром в некоторых местах пойдет дождь. Об этом говорится в информации Национальной гидрометеорологической службы. Ветер северо-восточный. Температура воздуха ночью +15+20°, днем + 24+27°.
По райнам Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, в горных местностях осадки будут интенсивными. Ночью и утром местами будет туман, ветер восточный.
В низменности ночью +13+17°, днем +23+28°. В горах ночью +5+10°, днем +10+15°.
Общество
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- 16 сентябрь 2024, 17:57
При поддержке Azercell школьники продолжают добиваться высоких результатов в сфере IT В сентябре 2024 года состоялись две международные олимпиады по информатике, на которых команда Азербайджана достойно представила страну. Так, С 1 по 8 сентября 2024 года в Александрии (Египет) прошла 36-я Международная олимпиада школьников по информатике (IOI), а с 8 по 12 сентября 2024 года в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) состоялась первая Международная олимпиада по искусственному интеллекту (IAIO).
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- 16 сентябрь 2024, 15:53
Сегодня, 16 сентября, в Азербайджане начался новый учебный год. Согласно сообщению Государственного агентства дошкольного и общего образования, в 2024-2025 учебном году в первый класс принято 132 261 ребенок. Это ниже прошлогодних показателей. По данным Министерства науки и образования, в 2023-2024 учебном году в первый класс общеобразовательных школ страны принято 137 862 ребенка.
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- 14 сентябрь 2024, 13:37
В воскресенье, 15 сентября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром в некоторых пригородных территориях есть вероятность кратковременного дождя, подует умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха составит ночью +19 +22°, днем +26 +29°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба минэкологии.
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За первые семь месяцев 2024 года Азербайджан активизировал усилия по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, о значительных результатах которых сообщила Государственная комиссия по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Комплексный анализ, проведенный постоянной рабочей группой комиссии, выявил как успехи, так и сохраняющиеся проблемы в борьбе страны с наркотиками.
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