Военная прокуратура сообщила о самоубийстве солдата ВС Азербайджана
Военная прокуратура сообщила о самоубийстве солдата ВС Азербайджана
В Шамкирскую военную прокуратуру 4 марта поступила информация о самоубийстве солдата Эйвазлы Муса Эхтирам оглу, который застрелился в войсковой части.
Место происшествия и тело умершего были осмотрены специалистами правоохранительных органов, по факту открыто уголовное дело, сообщила Военная прокуратура Азербайджана.
Это первый официально подтвержденный факт о не боевых потерях в азербайджанской армии в 2024 г.
По данным Каспийского института военных исследований, безвозвратные потери сектора безопасности и обороны Азербайджана в 2023 году составили 260 человек. При этом в боевых условиях погибли 212 человек, остальные 48 – это небоевые потери.
Общество
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