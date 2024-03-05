Военная прокуратура сообщила о самоубийстве солдата ВС Азербайджана

В Шамкирскую военную прокуратуру 4 марта поступила информация о самоубийстве солдата Эйвазлы Муса Эхтирам оглу, который застрелился в войсковой части.

Место происшествия и тело умершего были осмотрены специалистами правоохранительных органов, по факту открыто уголовное дело, сообщила Военная прокуратура Азербайджана.

Это первый официально подтвержденный факт о не боевых потерях в азербайджанской армии в 2024 г.

По данным Каспийского института военных исследований, безвозвратные потери сектора безопасности и обороны Азербайджана в 2023 году составили 260 человек. При этом в боевых условиях погибли 212 человек, остальные 48 – это небоевые потери.