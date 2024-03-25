Военнослужащий совершил самоубийство
Военнослужащий совершил самоубийство
В Шамкирскую военную прокуратуру поступила информация, что военнослужащий одной из войсковых частей Минобороны, рядовой Багиров Эльджан Эмин оглы покончил с собой, применив огнестрельное оружие. Об этом говорится в сообщении Военной прокуратуры Азербайджана от 25 марта.
По факту в Шамкирской военной прокуратуре открыто уголовное дело. Расследование продолжается.
Общество
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- 25 март 2024, 18:04
22 марта трагедия поразила сердце Москвы: террористический акт потряс концертный комплекс "Крокус Сити Холл", в результате чего погибли 137 человек. Инцидент, совершенный лицами предположительно таджикского происхождения, вновь вызвал давнюю дискуссию о миграционной политике в России. На фоне этого ужасающего события Государственная Дума России предложила меры по ограничению притока мигрантов в страну, в то время как голоса в средствах массовой информации призывают к переоценке существующей политики.
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- 25 март 2024, 13:27
В ближайшие сутки в Баку и на Апшероне будет ветреная погода, возможны осадки. Утром и вечером местами туман. Во вторник юго-западный ветер переменится на северо-западный. Температура воздуха ночью составит +3+6, днем будет +12+17 градусов.
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- 23 март 2024, 16:07
Хадидже Исмайловой, известной журналистке и главному редактору телеканала Toplum TV, был запрещен выезд в Азербайджан после встречи со следователем Главного управления Министерства внутренних дел по Баку 14 марта. Это событие было освещено Х. Исмайловой в Turan.
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Сестра, адвокат и соратник по партии председателя Дашкесанской организации ПНФА Сахиба Мамедзаде рассказали Turan про обстоятельства его задержания и осуждения на 4 месяца.
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