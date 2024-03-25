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(7 часов назад)
Военнослужащий совершил самоубийство

Военнослужащий совершил самоубийство

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Военнослужащий совершил самоубийство

В Шамкирскую военную прокуратуру поступила информация, что военнослужащий одной из войсковых частей Минобороны, рядовой Багиров Эльджан Эмин оглы покончил с собой, применив огнестрельное оружие. Об этом говорится в сообщении Военной прокуратуры Азербайджана от 25 марта.

По факту в Шамкирской военной прокуратуре открыто уголовное дело. Расследование продолжается.

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