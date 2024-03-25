Военнослужащий совершил самоубийство

22 марта трагедия поразила сердце Москвы: террористический акт потряс концертный комплекс "Крокус Сити Холл", в результате чего погибли 137 человек. Инцидент, совершенный лицами предположительно таджикского происхождения, вновь вызвал давнюю дискуссию о миграционной политике в России. На фоне этого ужасающего события Государственная Дума России предложила меры по ограничению притока мигрантов в страну, в то время как голоса в средствах массовой информации призывают к переоценке существующей политики.