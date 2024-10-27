Задержан активист «Мусульманского единства» А.Нурузаде
Активист Движения «Мусульманское единство» (ДМЕ) Ахсан Нурузаде задержан в Азербайджане спустя 20 дней после освобождения из тюремного заключения.
Нурузаде был задержан ближе к вечеру 26 октября, когда встречал свою дочь, возвращающуюся с занятий из университета «Хазар» в Баку, сообщили в ДМЕ.
«4 лиц в гражданском посадили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Мать Ахсана Нурузаде обращалась на горячую линию 102 МВД, но пока никакого ответа нет», - сказал представитель Движения.
Получить комментарии в МВД не удалось.
B 2017 году Нурузаде дважды арестовывали в административном порядке, а в октябре того же года ему предъявили обвинение в незаконном обороте наркотиков и осудили на 7 лет лишения свободы. Правозащитные организации признали его политзаключенным.
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