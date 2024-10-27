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(49 минут назад)
Задержан активист «Мусульманского единства»  А.Нурузаде
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Задержан активист «Мусульманского единства»  А.Нурузаде

Активист Движения «Мусульманское единство» (ДМЕ) Ахсан Нурузаде задержан в Азербайджане спустя 20 дней после освобождения из  тюремного заключения.

Нурузаде был задержан ближе к вечеру 26 октября, когда встречал свою дочь, возвращающуюся с занятий из университета «Хазар» в Баку, сообщили в ДМЕ.

«4 лиц в гражданском посадили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Мать Ахсана Нурузаде обращалась на горячую линию 102 МВД, но пока никакого ответа нет», - сказал представитель Движения.

Получить комментарии в МВД не удалось.

B 2017 году  Нурузаде  дважды арестовывали в административном порядке, а в октябре того же года  ему предъявили обвинение в незаконном обороте наркотиков и осудили на 7 лет лишения свободы. Правозащитные организации признали его политзаключенным.

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