Задержан активист «Мусульманского единства»  А.Нурузаде

Активист Движения «Мусульманское единство» (ДМЕ) Ахсан Нурузаде задержан в Азербайджане спустя 20 дней после освобождения из тюремного заключения.

Нурузаде был задержан ближе к вечеру 26 октября, когда встречал свою дочь, возвращающуюся с занятий из университета «Хазар» в Баку, сообщили в ДМЕ.

«4 лиц в гражданском посадили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Мать Ахсана Нурузаде обращалась на горячую линию 102 МВД, но пока никакого ответа нет», - сказал представитель Движения.

Получить комментарии в МВД не удалось.

B 2017 году Нурузаде дважды арестовывали в административном порядке, а в октябре того же года ему предъявили обвинение в незаконном обороте наркотиков и осудили на 7 лет лишения свободы. Правозащитные организации признали его политзаключенным.