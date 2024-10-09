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(15 минут назад)
Задержан организатор финансовой пирамиды “Tost”

Задержан организатор финансовой пирамиды “Tost”

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Задержан организатор финансовой пирамиды “Tost”

МВД Азербайджана сообщило о задержании «одного из руководителей финансовой пирамиды «Tost» Намига Джаббарзаде». Еще один причастный к этой пирамиде Сахиб Гусейнов, 1989 года рождения, объявлен в розыск.

Согласно сообщению МВД,  Джаббарзаде и Гусейнов обещали лицам, инвестировавшим в "Tost", что  их средства будут использованы для купли-продажи криптовалюты с помощью искусственного интеллекта. При этом, вложившие в это дело лица, получат прибыль.

Гражданам предлагалось рекламировать “Tost” в соцсетях и получить за это бонусы.

Таким образом, авторам пирамиды удалось привлечь около 5 миллионов манатов и перевести в  криптовалюту.

В Главном управлении по борьбе с киберпреступностью возбуждено уголовное дело,  Джаббарзаде заключен под стражу.

1 отзыв

  • Rena

    2024-10-10

    Что станет с нашими вложенными деньгами? Пусть вышеуказанные органы снимут со счетов этих преступников-психопатов наши деньги и перечислят нам обратно. Кто-то ж должен заняться системой возврата

    Cavab ver

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