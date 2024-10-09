Задержан организатор финансовой пирамиды “Tost”
Задержан организатор финансовой пирамиды “Tost”
МВД Азербайджана сообщило о задержании «одного из руководителей финансовой пирамиды «Tost» Намига Джаббарзаде». Еще один причастный к этой пирамиде Сахиб Гусейнов, 1989 года рождения, объявлен в розыск.
Согласно сообщению МВД, Джаббарзаде и Гусейнов обещали лицам, инвестировавшим в "Tost", что их средства будут использованы для купли-продажи криптовалюты с помощью искусственного интеллекта. При этом, вложившие в это дело лица, получат прибыль.
Гражданам предлагалось рекламировать “Tost” в соцсетях и получить за это бонусы.
Таким образом, авторам пирамиды удалось привлечь около 5 миллионов манатов и перевести в криптовалюту.
В Главном управлении по борьбе с киберпреступностью возбуждено уголовное дело, Джаббарзаде заключен под стражу.
Написать отзыв
-
-
- Экономика
- 9 октябрь 2024 16:03
Общество
-
- 10 октябрь 2024, 14:40
10 октября в Суде по тяжким преступлениям зачитан приговор Ахмеду Ахмедову, убившего пятерых членов своей семьи. Судья Сабина Мамедзаде приняла решение, что Ахмедова надо отправить на принудительное лечение.
-
- 10 октябрь 2024, 13:20
В результате проводимых пограничных и оперативно-розыскных мероприятий в сфере обеспечения безопасности государственной границы, борьбы с нелегальной миграцией задержаны 6 человек, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджана.
-
- 10 октябрь 2024, 13:11
11 октября в столице будет переменчивая погода. На Апшероне утром и вечером возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный, который во второй половине дня перейдет в юго-восточный.
-
- 10 октябрь 2024, 11:29
Azercell стал обладателем премии Stevie International Business Awards в номинациях «Технологическая инновация года» и «Программа корпоративной социальной ответственности года» Достижения ООО «Azercell Telecom» были высоко оценены жюри престижной международной премии Stevie International Business Awards (IBAs). Лидирующий мобильный оператор Азербайджана был удостоен золотой премии в номинации «Технологическая инновация года» за разработку и внедрение «Aicell» - первого в стране Виртуального Ассистента на базе искусственного интеллекта, работающего на азербайджанском языке.
1 отзыв
Rena
2024-10-10
Что станет с нашими вложенными деньгами? Пусть вышеуказанные органы снимут со счетов этих преступников-психопатов наши деньги и перечислят нам обратно. Кто-то ж должен заняться системой возврата