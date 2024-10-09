Задержан организатор финансовой пирамиды “Tost”

МВД Азербайджана сообщило о задержании «одного из руководителей финансовой пирамиды «Tost» Намига Джаббарзаде». Еще один причастный к этой пирамиде Сахиб Гусейнов, 1989 года рождения, объявлен в розыск.

Согласно сообщению МВД, Джаббарзаде и Гусейнов обещали лицам, инвестировавшим в "Tost", что их средства будут использованы для купли-продажи криптовалюты с помощью искусственного интеллекта. При этом, вложившие в это дело лица, получат прибыль.

Гражданам предлагалось рекламировать “Tost” в соцсетях и получить за это бонусы.

Таким образом, авторам пирамиды удалось привлечь около 5 миллионов манатов и перевести в криптовалюту.

В Главном управлении по борьбе с киберпреступностью возбуждено уголовное дело, Джаббарзаде заключен под стражу.