Заявтра в Баку будет +27, а в центральных районах +30

Заявтра в Баку будет +27, а в центральных районах +30

Согласно прогнозам синоптиков Минэкологии, в пятницу 19 апреля в Баку и на Апшероне будет переменчивая погода без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью +12+16°в, днем воздух прогреется до +27°.

По районам страны осадки в виде дождя и града пройдут в ряде горных местностей. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха в низменности ночью +10+15°, днем +25+30°. В горах ночью + 5+10°, днем +18+23°.