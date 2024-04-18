Заявтра в Баку будет +27, а в центральных районах +30
Заявтра в Баку будет +27, а в центральных районах +30
Согласно прогнозам синоптиков Минэкологии, в пятницу 19 апреля в Баку и на Апшероне будет переменчивая погода без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью +12+16°в, днем воздух прогреется до +27°.
По районам страны осадки в виде дождя и града пройдут в ряде горных местностей. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный.
Температура воздуха в низменности ночью +10+15°, днем +25+30°. В горах ночью + 5+10°, днем +18+23°.
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- Экономика
- 18 апрель 2024 16:30
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Общество
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- 18 апрель 2024, 17:25
Лидирующая телекоммуникационная компания предложит возможность стажировки пяти студентам Azercell рад сообщить о своем участии в неделе карьеры в Университете ADA. Мероприятие служит платформой для коммуникации студентов с представителями бизнеса, а также для содействия поиску карьерных возможностей и развития навыков. Неделя карьерной подготовки предоставляет студентам бесценную возможность общения с отраслевыми специалистами и получения представления о различных секторах экономики. Участие Azercell в этой инициативе отражает стремление компании, направленное на развитие талантов и подготовку молодежи в качестве будущих профессионалов.
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- 18 апрель 2024, 17:08
В январе-феврале 2024 года население Азербайджана возросло на 6769 человек (0,1%), составив 10 187 539 человек, сообщает Госкомстат страны.
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- 18 апрель 2024, 15:26
На фоне растущих спекуляций и дипломатических маневров процесс вывода российских миротворцев с территории Азербайджана привлек международное внимание. Подтверждения как со стороны официальных лиц Азербайджана, так и России проливают свет на досрочный вывод миротворческого контингента, поднимая вопросы о глубинных мотивах и последствиях этого стратегического решения.
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- 18 апрель 2024, 13:18
M360 Eurasia 2024 соберёт в Баку лидеров отрасли с целью стимулирования региональной трансформации Azercell выступает генеральным спонсором конференции GSMA M360 Eurasia 2024, которая вновь пройдёт в Баку при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.
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