Жара усилится
5 июня в Баку и на Абшероне сохранится жаркая сухая погода. Температура воздуха днем составит +31+36°.
По сообщению синоптиков Минэкологии, по районам страны осадки пройдут в ряде горных районов. Утром и вечером местами туман, ветер восточный.
В низменных районах жара усилится и днем составит +33+38°. В горах днем будет +16+21°.
Общество
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- 4 июнь 2024, 16:56
Согласно последнему отчету "Всемирной статистики", Азербайджан занимает второе место в мире по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. С показателем 388 смертей на 100 000 человек Азербайджан уступает только Таджикистану, где на 100 000 человек приходится 389 смертей. В первую десятку также входят Узбекистан (354 смертельных случая), Украина (305 смертельных случаев) и Беларусь (282 смертельных случая). Для сравнения, Россия занимает 27-е место, Казахстан - 35-е, Иран - 54-е и Турция - 117-е. Страны с наименьшим риском, включая Японию, Францию и Южную Корею, занимают самые нижние места в этом рейтинге.
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- 4 июнь 2024, 15:56
4 июня, утром первая группа паломников численностью 180 человеук вылетела из Азербайджана на хадж в Саудовскую Аравию. Столько же паломников вылетит вторым самолетом в течение сегодняшнего дня, сообщило Управление мусульман Кавказа (УМК).
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- 3 июнь 2024, 20:44
Пять ремонтников погибли 3 июня, отравившись газом в ходе работ на плавучей верфи судоремонтного завода «Зых» Каспийского морского пароходства. Еще два моряка госпитализированы с диагнозом «отравление».
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- 3 июнь 2024, 17:50
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL 3 июня совершил первый рейс по маршруту Баку-Бухарест-Баку.
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