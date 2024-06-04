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(1 час назад)
Началось паломничество на хадж

Началось паломничество на хадж

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Начался хадж

4 июня, утром первая группа паломников численностью 180 человеук с целью совершения хаджа вылетела из Азербайджана в Саудовскую Аравию.  Столько же паломников вылетит вторым самолетом в течение сегодняшнего дня, сообщило Управление мусульман Кавказа (УМК).

В этом году прием документов для совершения хаджа начался в Азербайджане 2 февраля. Стоимость поездки составила 5850 долларов США на человека. Паломничество будет осуществляться только воздушным транспортом.

Квота для Азербайджана в этом году - 1500 мест. Последняя группу паломников отправиться в путь 10 июня.

Курбан-байрам, являющийся завершающейся частью хаджа, в этом году приходится на 16-17 июня.

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