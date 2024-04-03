Политический мониторинг

Хроника событий 01.03.24: В Баку состоялось 10-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного Газового Коридора и 2-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике, которые затем продолжились на сессиях «Южный Газовый Коридор и зеленая энергетика», «Южный Газовый Коридор: Взгляд в будущее» и «Сессией по зеленой энергетике на фоне COP29: Использование возможностей возобновляемых источников энергии». 01.03.24: В Баку состоялись первые консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Ирака. Делегации сторон на переговорах возглавляли начальники консульских управлений МИД двух стран - Эмиль Сафаров и Ахмед Али Амин Аль-Сади, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана. Во время консультаций было рассмотрено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Азербайджана и Ирака в консульской сфере, возможности подписания новых двусторонних документов и цифровизации консульских услуг. Также были обсуждены вопросы защиты прав и свобод граждан двух стран, усиления мер в области оказания осужденным консульской помощи, расширения сотрудничества в области выдачи осужденных. 03.03.24: В районе села Ахмедагалы Агдамского района на мине подорвался житель этого района Аббасов Бахтияр, 1995 года рождения. Как сказано в сообщении национального агентства по разминированию ANAMA, инцидент произошел на бывшей линии соприкосновения, не очищенной от мин. В результате подрыва, Аббасов получил травмы обоих ног и был госпитализирован. 04.03.24: Началась аттестация священнослужителей, работающих в местах поклонения исламской религии. Аттестационная комиссия создана Госкомитетом по работе с религиозными структурами (ГКРРС). В комиссию наряду с представителями ГКРРС входят представители Управления Мусульман Кавказа (УМК), а также ученые-богословы. Согласно закону "О свободе вероисповедания", аттестация священнослужителей, совершающих службы в местах поклонения и святилищах исламской религии проводятся раз в пять лет. 04.03.24: В Армении прекращено уголовное преследование в отношении азербайджанского солдата Руслана Эльданиз оглу Панахова. Об этом сообщили СМИ Армении. Панахов был задержан на территории Армении 28 февраля. По данным Минобороны Азербайджана, Панахов заблудился в связи с неблагоприятными погодными условиями. 04.03.24: В Парламентской ассамблее Совета Европы против Азербайджана развернута предвзятая и грязная кампания. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая в Баку председателя Народного собрания Болгарии Росена Желязкова. Эта кампания ведется и в Парламентской ассамблее Совета Европы, что неприемлемо. Глава государства сообщил, что против этой несправедливости уже высказались парламенты ряда стран. 04.03.24: В Исполнительной власти (ИВ) города Гянджа началась операция силовых органов в связи с фактами коррупции. Об этом сообщили ряд неофициальных источников. Во второй половине дня Генеральная прокуратура призвала СМИ публиковать проверенную информацию. В то же время сообщение об операции в Гяндже не было опровергнуто. По неофициальным данным, силовики задержали минимум двух высокопоставленных чиновников ИВ второго по значению города страны. 04.03.24: В ходе оперативных мероприятий сотрудников полиции города Гянджи было изъято более 33 кг наркотиков. Как говорится в сообщении МВД, был задержан житель Самухского района Эльшан Халилов, подозреваемый в контрабанде наркотиков из Ирана. 04.03.24: В Шамкирскую военную прокуратуру поступила информация о самоубийстве солдата Эйвазлы Муса Эхтирам оглу, который застрелился в войсковой части. Место происшествия и тело умершего были осмотрены специалистами правоохранительных органов, по факту открыто уголовное дело, сообщила Военная прокуратура Азербайджана. 05.03.24: Главы МИД Азербайджана и Ирана – Джейхун Байрамов и Хусейн Амир-Абдоллахиан встретились в Саудовской Аравии в рамках чрезвычайного заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран Организации Исламского Сотрудничества. В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения и текущая ситуация в регионе, сообщает азербайджанский МИД. 05.03.24: Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с важным рабочим визитом в Азербайджан, где у него запланированы переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым. Повестка дня визита Мишустина охватывает широкий спектр тем, имеющих отношение к развитию российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. 05.03.24: Начальник Генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев принял пакистанскую делегацию возглавляемую генеральным директором Объединенного штаба ВС Пакистана Ахсаном Гулрезом. Керимов отметил большое значение стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном. 05.03.24: Руслан Панахов, азербайджанский военнослужащий, который был задержан армянскими силами после того, как заблудился 28 февраля в сложных погодных условиях, благополучно вернулся в Азербайджан. 05.03.24: Платформа Совета Европы по защите журналистики и безопасности представителей медиа опубликовала годовой отчет под названием: «Свобода прессы в Европе: время переломить ситуацию». В докладе отражены также факты преследования журналистов в Азербайджане. 06.03.24: Руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов задержан в качестве подозреваемого, сообщила адвокат Шахла Гумбатова. По ее словам, Гурбанову вменяются действия, предусмотренные ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору группой лиц) УК Азербайджана. 06.03.24: Соединенные Штаты «глубоко обеспокоены» сообщениями о том, что азербайджанская полиция совершила сегодня обыск в офисе независимого издания Toplum TV, а также сообщениями об арестах нескольких независимых журналистов и активистов гражданского общества , сказал пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает корреспондент TURAN из Вашингтоне. 06.03.24: Группа сотрудников правоохранительных органов явившись, примерно, около 16 часов в офис онлайн-издания Toplum TV, начала обыск. 06.03.24: В прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Россией возрос на 17% и приближается к отметке 4,5 млрд долларов. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев, принимая в среду премьер-министра России Михаила Мишустина. «Рад, что реализуются проекты промышленной кооперации. Это относительно новая сфера нашего сотрудничества. Российские компании в Азербайджане создают новые производства, сервисные центры, и всё это также способствует более полному сотрудничеству в промышленной сфере», - продолжил Алиев. 06.03.24: Группа медиа-экспертов во главе с Алескером Мамедли презентовала мониторинг медиа Азербайджана, получающих государственную финансовую помощь. В течение 4-месяцев (с 15 июля по 15 ноября 2023 г.) велся мониторинг 16 СМИ, касающийся соблюдения ими требований законодательства и профессиональной этики. Кроме того, проверялась эффективность использования бюджетных средств, выделяемых для поддержки СМИ. Эксперты выявили значительные нарушения закона проправительственными СМИ. 06.03.24: Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в настоящее время находится с официальным визитом в Турции, о чем сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана. Этот визит является свидетельством углубления связей между двумя странами, особенно сотрудничества в области обороны и безопасности. 06.03.24: В 06:30 азербайджанские пограничники погранзаставы «Горадиз» пресекли очередную попытку контрабанды наркотиков из Ирана. Как сказано в сообщении Пограслужбы Азербайджана в четверг, в ходе розыскных мер, пограничники изъяли 11 кг 250 г марихуаны. 06.03.24: Сабаильский суд Баку по представлению Службы госбезопасности, арестовал гражданина Азербайджана Абита Марданова. Он обвиняется по статье 214-1 УК Азербайджана (финансирование терроризма). Уголовное дело возбуждено Службой госбезопасности Азербайджана. Как сообщили агентству Turan в Сабаильском суде, Марданов был арестован судьей Ульвией Шукюровой сроком на 4 месяца. 06.03.24: В полночь в соцсети Youtube закрылся аккаунт Toplum TV. Одновременно стали исчезать видео репортажи этого издания. Всего на аккаунте было 3600 видео при 92000 подписчиков. 07.03.24: Крупнейшая журналистская организация Европы - Европейская федерация журналистов осудила полицейский рейд на рфис Toplum TV. «Мы требуем от властей Азербайджана немедленно освободить журналистов и снять с них все обвинения. Журналистика - не преступление», - говорится в заявлении EFJ 07.03.24: Евросоюз раскритиковал атаку на интернет телевидение Toplum TV и Платформу Третья республика в Азербайджане. «Мы следим за ситуацией вокруг новых задержаний журналистов и активистов гражданского общества (Toplum TV и Платформа Третьей республики). ЕС призывает азербайджанские власти обеспечить свободу выражения мнений, включая свободное и беспрепятственное пространство для независимой журналистики, в соответствии со своими международными обязательствами», - говорится в комментарии пресс-секретаря Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Петера Стано. 07.03.24: Вице-премьеры Азербайджана и Армении - Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели совместное заседание комиссий по вопросу делимитации границы. Стороны обменялись мнениями по вопросам делимитации и начали согласование проекта положения о совместной деятельности госкомиссий, сообщает МИД Азербайджана. Также были обсуждены проекты инструкций о порядке проведения работ по делимитации. Стороны договорились в кратчайшие сроки завершить согласование проекта Положения о совместной деятельности комиссий по делимитации и определить дату и место проведения очередного заседания. 07.03.24: "Великобритания глубоко обеспокоена арестом журналистов "Toplum Tv" и представителя политического движения "III Республиканской платформы". Мы призываем защитить свободу выражения мнений и основные права человека, в том числе права всех недавно арестованных представителей СМИ". Об этом написал в своем аккаунте на платформе X посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд. 07.03.24: Преследование в Азербайджане интернет издания Toplum TV является неприемлемой атакой правящего режима на критические, независимые голоса в стране. Об этом говорится в заявлении правозащитной организации Freedom House. 06.03.24: Около полуночи из главного управления полиции Баку были отпущены задержанные днем 6 марта члены правления Платформы III Республика Руслан Иззетли и Араз Алиев. Оба активиста сказали Turan, что они не отдали свои телефоны и не раскрыли пароли к ним, и потому на них было оказано физическое давление. Подробные комментарии они намерены предоставить позднее. 07.03.24: К полуночи из главного управления полиции города Баку были отпущены задержанные 6 марта сотрудники Toplum TV – Парвана Гурьанлы, Аля Агаева, Джейхуна Гасанли, Джамиля Азимова, Фидан Алиджанова, Джавид Рамазанов, Гюльйетер Махмудова, Самир Агазаде, Садиг Мамедов. Об этом сообщила главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова. В полиции оставались другие сотрудники Toplum TV Эльмир Аббасов, Талех Бадалов, Ханлар Ализаде, Мушвиг Джаббарова и Фарид Исмаилов, члены Института демократических инициатив Али Зейнал и Илькин Ахмедов, а также члены платформы III Республика Акиф Гурбанов и Руслан Иззетли. 08.03.24: МИД Франции выступил с заявлением в котором, осудил репрессии властей Азербайджана против СМИ и общественных активистов. “Франция глубоко обеспокоена недавней волной арестов в Азербайджане, которая вновь направлена против представителей гражданского общества и независимых СМИ. Мы призываем Азербайджан уважать фундаментальные свободы – особенно свободу слова и свободу прессы – в соответствии со своими международными обязательствами, а также освободить тех людей, которые были произвольно задержаны. 08.03.24: Хатаинский районный суд Баку избрал в отношении пяти фигурантов “дела Toplum TV” – Акифа Гурбанова, Илькина Амрахова, Рамина Бабаева, Мушфига Джаббара и Али Зейнала меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Сотрудники Toplum TV Фарид Исмаилов и Эльмир Абасов были освобождены и переданы под надзор полиции. Всем предъявлены обвинения по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору) УК, сообщили адвокаты. По этим статьям им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. 08.03.24: Группа активисток-феминисток сегодня провела в центре Баку акцию протеста под лозунгом «Марш 8 – демонстрируем позицию». Как сообщили организаторы акции, полиция блокировала подходы к месту акции у памятника Натаван и не пропустила туда некоторых участниц. В начале акции сотрудники полиции вырвали у активисток плакаты политического характера. Участницы пикета осудили бытовое насилие против женщин и потребовали положить конец этому. 08.03.24: Известный медиа эксперт, учредитель Toplum Tv Алескер Мамедли был задержан лицами в штатском. Также перед зданием Хатаинской полиции был задержан и член платформы III Республика Руслан Иззетли. Оба обвиняются в контрабанде. 08.03.24: Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру выразила серьезную обеспокоенность в связи с задержанием в Азербайджане 14 сотрудников независимого онлайн-СМИ Toplum TV. «Я призываю власти освободить всех задержанных работников СМИ. Все государства-участники ОБСЕ обязались способствовать созданию безопасной рабочей среды и защите журналистов», — подчеркнула Рибейро. 09.03.24: Армения должна освободить все 8 азербайджанских сел, остающихся под ее оккупацией. Об этом сообщили в службе вице-премьера правительства Азербайджана Шахина Мустафаева, комментируя утверждения в Армении об оккупации азербайджанской стороной территории 31 села этой страны. В офисе вице-премьера назвали эти сообщения «недостоверными». 09.03.24: Хатаинский районный суд города Баку избрал меру пресечения сроком на 4 месяца в отношении учредителя "Toplum TV" Алескера Мамедли.Алескер Мамедли, выступая в суде, связал свой арест со своей научной и общественной деятельностью. Суд также арестовал на 4 месяца члена Института демократических инициатив и Платформы lll Республики Руслана Иззетли. Оба обвиняются в контрабанде. 10.03.24: Согласно сообщению "Голоса Америки", британский суд оставил в силе решение о помещении под арест в Лондоне имущества на сумму 50 миллионов долларов, принадлежащего депутату парламента Азербайджана Джаванширу Фейзиеву и его жене. 11.03.24: Международная правозащитная организация Amnesty International осудила последние аресты журналистов и активистов в Азербайджане по делу Toplum TV. Amnesty International призывает международное сообщество признать срочность и серьезность ситуации в Азербайджане и оказать давление на власти для прекращения репрессий. «В ноябре этого года страна собирается провести климатическую конференцию COP29, крайне важно, чтобы международное внимание было использовано для требования уважения прав человека». 11.03.24: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Баку с государственным визитом. По итогам переговоров президентов двух стран – Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева, был подписан пакет азербайджано-казахстанских документов. 11.03.24: В Азербайджане действие особого карантинного режима продлено до 06:00 первого июля 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов. 11.03.24: Базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (КЗЖ) выступил с заявлением в связи с задержаниями и арестами сотрудников Toplum TV. КЗЖ призвал власти Азербайджана освободить журналистов Toplum TV и других изданий. 12.03.24: Платформа защиты журналистов Совета Европы направила запрос правительству Азербайджана по делу Toplum TV. Запрос инициирован Европейской федерацией журналистов, Международной федерацией журналистов и Фондом справедливости для журналистов. 12.03.24: Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в сопровождении Ильхама Алиева прибыл в город Шуша. Глава Казахстана был ознакомлен с достопримечательностями культурной столицы Азербайджана, ему было рассказано о планах по восстановлению города после освобождения от армянской оккупации в 2020 году. 12.03.24: Группа журналистов и медиаэкспертов Азербайджана обратились к главе МВД Вилаяту Эйвазову с просьбой освободить из-под стражи соучредителя Toplum TV Алескера Мамедли, арестованного в рамках следствия по делу о Toplum TV. 12.03.24: Издание Toplum TV выступило с заявлением в связи с арестом его сотрудников и опечатыванием офиса. Toplum TV обвинило полицию в кибератаке на свои аккаунты. 12.03.24: Отношения между Арменией и Азербайджаном "вероятно, останутся напряженными" в этом году, прогнозирует разведывательное сообщество США, сообщает вашингтонский корреспондент Turan. Однако возвращение Азербайджаном Нагорного Карабаха «снизило нестабильность, и военная конфронтация, вероятно, будет ограничена». Об этом говорится в ежегодной оценке мировых угроз разведывательного сообщества США, представленная Конгрессу в понедельник руководителями ЦРУ, ФБР, Агентства военной разведки и Агентства национальной безопасности США. 12.03.24: Ночью двое сотрудников полиции погибли на освобожденных территориях в результате неосторожного обращения с оружием. Об этом Turan сообщили в пресс-службе МВД. В результате стрельбы из служебного оружия смертельные ранения по неосторожности получили офицер Рамиз Исмайлов 1982г.р. и рядовой Абид Мустафазаде. Один из них скончался на месте, а другой - по пути в больницу. Ведется расследование, говорится в сообщении. МВД не уточняет, где именно произошел инцидент и кто открыл огонь. 13.03.24: Президент Ильхам Алиев принял Тедроса Гебресиуса, Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса и Специального представителя правительства Китая по европейским вопросам Ву Хонгбо. 13.03.24: Глава МИД Джейхун Байрамов принял замминистра иностранных дел Греции Александру Пападопулос. Как сказано в сообщении МИД Азербайджана, стороны обсудили двусторонние отношения, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Стороны отметили важность развития двусторонних отношений в политической, экономической, торговой, энергетической, сельскохозяйственной, туристической, гуманитарной и других сферах. 13.03.24: Ильхам Алиев принял нового генерального директора нефтяной компании BP Мюррея Аукинклоса (Murray Auchincloss) сообщает сайт президента Азербайджана. Стороны обсудили вопросы будущего сотрудничества между BP и SOCAR. 13.03.24: Европарламент принял резолюцию под названием: «О тесных связях между ЕС и Арменией и необходимостью мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией» (2024/2580(RSP). В документе далее содержатся резкие обвинения в адрес Азербайджана в «блокаде Лачинского коридора», «наступлении на оставшуюся часть Нагорного Карабаха» и «этнической чистке 100 тысяч армян». МИД Азербайджана отверг эти обвинения Европарламента. Пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде в своем комментарии заявил, что резолюция является необоснованной и предвзятой, и ярким примером двойных стандартов в отношении Азербайджана. 14.03.24: Главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова провела почти 3 часа в Управлении полиции Баку, куда ее вызвали на допрос. Выйдя оттуда она сообщила журналистам, что была на допросе у следователя Алибалы Гаджиева. «Во время допроса мы поспорили по процедурным вопросам. Поэтому, все несколько затянулось», - сказала Исмайлова. Она сказала, что отказалась от дачи показаний. 14.03.24: Во дворце «Гюлистан» открылся XI Глобальный Бакинский форум на тему: «Восстановление раздробленного мира». Мероприятие организовано Международным центром Низами Гянджеви под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева. 14.03.24: Азербайджан и Армения, как никогда, близки к миру, заявил президент Ильхам Алиев. «Сейчас мы ближе к миру с Арменией, чем когда-либо. Мир никогда не был так близок в истории независимости Южного Кавказа. Это результат Второй Карабахской войны. Это результат антитеррористической операции, которую мы провели менее чем за 24 часа в сентябре прошлого года, раз и навсегда покончив с сепаратизмом и восстановив суверенитет и территориальную целостность Азербайджана», - сказал Алиев, выступая на 11-м Глобальном Бакинском форуме. 14.03.24: Комитет министров Совета Европы на заседании 12-14 марта в рамках надзора за исполнением вердиктов Европейского суда по правам человека, принял ряд решений, в том числе касающихся Азербайджана. Речь идет о неисполнении в полной мере решений ЕСПЧ по жалобам представителей гражданского общества: Интигама Алиева, Хадиджи Исмаил, Анара Мамедли, Гияса Ибрагимова, Байрама Мамедова (ныне покойного), Арифа и Лейлы Юнус. Комитет министров подтвердил требование снять с заявителей судимость и устранить все последствия уголовных обвинений, полностью восстановить их гражданские права. 15.03.24: Армения и Азербайджан близки к согласию о признании границы, существовавшей между двумя странами на момент распада СССР в 1991 году, как основы для демаркации и взаимного признания территориальной целостности. Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, выступая в парламенте страны. 15.03.24: Апелляционный суд рассмотрел жалобы на арест журналистов интернет-издания Toplum TV и Платформы «III Республика». Все жалобы были оставлены без удовлетворения. 15.03.24: В Баку открылась 9-я трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии. На переговорах Джейхуна Байрамова, Хакана Фидана и Ильи Дарчиашвили, которые проходят в Центре Гейдара Алиева, обсуждаются вопросы трехстороннего сотрудничества, ситуация в регионе, проекты регионального и глобального сотрудничества. Глава МИД Турции Фидан Хакан сказал, что состоялся обмен мнениями по расширению многостороннего сотрудничества трех стран, установлению прочного мира на Южном Кавказе. 15.03.24: Базирующийся в Нью-Йорке Комитет по защите журналистов (КЗЖ) выступил с заявлением, в котором осудил продление предварительного заключения шести журналистов Abzas Media. 16.03.24: Число останков людей, обнаруженных в ходе раскопок в связи со строительно-восстановительными работами в городе Ходжалы достигло 18. При этом, установлены личности 8 человек. Ими оказались жители Ходжалы и Ханкенди. Число останков людей, обнаруженных в массовом захоронении городе Ходжалы на месте ковровой фабрики достигло 18, в том числе четверо предположительно несовершеннолетние, говорится в совместном сообщении генпрокуратуры и Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести лиц Азербайджана. 16.03.24: Президент США Джозеф Байден поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева по случаю наступающего весеннего праздника Новруз. В поздравительном послании выражены добрые пожелания президенту и народу Азербайджана от имени США. 17.03.24: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Баку, начав трехдневный тур по странам Южного Кавказа. На встрече с президентом Ильхамом Алиевым генеральный секретарь приветствовал многолетнее сотрудничество Азербайджана с Альянсом, заявив, что он надеется на дальнейшее укрепление партнерства. Столтенберг приветствовал возможность обсудить энергетическую безопасность, заявив: «Энергетика важна для нашей безопасности, и я приветствую, что Азербайджан развивает все более тесные связи с несколькими союзниками по НАТО». Он далее поблагодарил Азербайджан за его вклад в операции и миссии под руководством НАТО, в том числе в Косово и Афганистане, и участие Азербайджана в программе НАТО «Партнерство ради мира». 17.03.24: Азербайджан привержен партнерству с НАТО, заявил президент Ильхам Алиев после переговоров с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Напомнив о «более чем 30-летней» истории партнерства Азербайджана и НАТО, отметил участие страны в миротворческих операциях альянса в Косово и Афганистане. «Для нас это был отличный опыт, “- сказал Алиев. Он также указал на реформирование ВС Азербайджана и модернизацию ее обороноспособности. Воспользовавшись своим правом на самооборону согласно Уставу ООН, Азербайджан восстановил свою целостность. 18.03.24: Председатель Дашкесанского районного отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Сахиб Мамедзаде был задержан вечером. Как сообщили в ПНФА, Мамедзаде задержали, когда он перегонял свой скот на пастбище. Его задержали лица в черных масках и увезли в неизвестном направлении. В ПНФА считают, что задержание Мамедзаде связано с политической деятельностью. 18.03.24: Итоги Второй Карабахской войны не стали уроком для Армении, поэтому была проведена антитеррористической операция. Об этом заявил в Ханкянди Ильхам Алиев в своем обращении по случаю наступающего Новрзуа. В заключении он сообщил, что главная площадь города Ханкянди переименована в «Площадь Победы». 18.03.24: Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял спецпредставителя Госдепартамента США по Южному Кавказу Луиса Боно. Как сказано в сообщении МИД, стороны обсудили двусторонние отношения, ситуацию в регионе и процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. 18.03.24: Партнерство между Азербайджаном и НАТО обсуждалось на встрече министра обороны страны Закира Гасанова с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Как сообщает пресс-служба военного ведомства, Гасанов поблагодарил НАТО за поддержку территориальной целостности Азербайджана в период 30-летней оккупации. Генсеку НАТО была предоставлена обстоятельная информация о реформах, проводимых в Азербайджанской Армии, разминировании, восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях, текущая ситуация на «условной» границе между Азербайджаном и Арменией. 18.03.24: Глава государства Ильхам Алиев зажег костер на центральной площади в Ханкянди по случаю наступающего праздника Новруз. 18.03.24: Союз «За свободу политзаключенным Азербайджана» объявил новый список политзаключенных. По сравнению с предыдущим списком, объявленным в начале декабря, число политзаключенных возросло на 43 человека составив 288. 19.03.24: Соединенные Штаты заявили, что «уделяют пристальное внимание» мирному процессу между Арменией и Азербайджаном после тревожных заявлений из региона. «На этом сконцентрирован не только госсекретарь Энтони Блинкен, но и помощник госсекретаря Джим О'Брайен, а также старший координатор Луиc Боно, взаимодействуя с собеседниками на местах», — заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель, отвечая на вопросы TURAN 19.03.24: Гейгельский районный суд под председательством судьи Эюба Керимова арестовал на 4 месяца руководителя Дашкесанского районного отделения Партии Народного Фронта Азербайджана Сахиба Мамедзаде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 234.4.3 УК (Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение или сбыт наркотиков в крупном размере). Об этом Turan сообщил адвокат Забиль Кахраманов. 19.03.24: Информационное агентство Туран обратилось с письмом на имя министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашада Набиева в связи с низким качеством интернет-услуг, оказываемых государственным провайдером Бакинтернет. 19.03.24: Помощник президента страны по внешней политике Хикмет Гаджиев находится в Китае. В своем аккаунте в Х он сообщил о проведенных встречах с замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуном, с заместителем заведующего международным отделом ЦК Компартии Китая Чен Жу, президентом Шанхайской организации сотрудничества Ван Чао. 22.03.24: Межпарламентский Союз принял делегации из Армении и Азербайджана накануне 148-й Ассамблеи МПС, которая пройдет 23-27 марта в Женеве. Президент МПС Тулия Аксон и генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг приветствовали в штаб-квартире МПС делегацию Армении во главе со спикером Национального собрания Аленом Симоняном и делегацию Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. МПС предложил обеим сторонам свои услуги для развития диалога, построения добрососедских отношений и помощи на пути к нормализации отношений между двумя странами. 22.03.24: Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте Армении, перечислил названия азербайджанских сел и место их расположения, которые он намерен вернуть Азербайджану. Он заявил, что армянская сторона готова к началу полноценной делимитации границы на участке границы в Тавушской области. 23.03.24: Хадидже Исмайловой, известной журналистке и главному редактору телеканала Toplum TV, запрещен выезд из Азербайджана. 23.03.24: Комитет госбезопасности Кыргызстана задержал в Бишкеке пятерых граждан Азербайджана - членов транснациональной преступной группы, которые планировали покушение на руководство Кыргызстана. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении этого ведомства. 23.03.24: Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в концертом зале Crocus City Hall и многочисленными жертвами. 24.03.24: Ильхам Алиев позвонил Президенту РФ Владимиру Путину, и еще раз от своего и от имени народа Азербайджана выразил Путину, членам семей и близким погибших, соболезнования в связи с гибелью большого числа людей в теракте в концертном зале «Крокус Сити». 24.03.24: Группа сенаторов США представила Сенату новую резолюцию с призывом немедленного освобождения доктора Губада Ибадоглу из азербайджанской тюрьмы. 25.03.24: В Шамкирскую военную прокуратуру поступила информация, что военнослужащий одной из войсковых частей Минобороны, рядовой Багиров Эльджан Эмин оглы покончил с собой, применив огнестрельное оружие. Об этом говорится в сообщении Военной прокуратуры Азербайджана. 25.03.24: Азербайджану следует положить конец запугиванию и преследованию журналистов и активистов гражданского общества. «Усиление репрессий, с которыми сталкиваются журналисты и представители гражданского общества в Азербайджане, является причиной глубокой обеспокоенности», - заявила в понедельник Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, имея в виду аресты, задержания и судебные преследования, которые душат свободу выражения мнений в Азербайджане. 25.03.24: Учредитель Toplum TV, содержащийся в следственном изоляторе Алескер Мамедли обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на решение Бакинского Апелляционного суда, оставившего в силе решение Хатаинского суда о лишении свободы Мамедли на срок четыре месяца. А.Мамедли требует заменить меру пресечения на домашний арест, так как заключение под стражу не позволяет ему завершить рекомендованное врачами обследование с целью определения опасности обнаруженных у него опухолей. 25.03.24: Служба госбезопасности задержала проживавшего в Мурманске (РФ) гражданина Азербайджана Аскерова Бахруза Алимамед оглу 1988 г.р. по подозрению в планировании теракта. 25.03.24: Правозащитная организация Фонд Домов прав человека, после принятия универсального периодического отчета (УПО) об Азербайджане на 55-й сессии Совета ООН по правам человека, выступил с заявлением о ситуации с правами человека в стране. «Мы призываем Азербайджан прислушаться к рекомендациям УПО, призывающим защитить свободу выражения мнений, отказаться от преследований средств массовой информации и журналистов, освободить несправедливо задержанных и пересмотреть свое законодательство. Азербайджан должен провести реформы, отражающие рекомендации УПО, гарантируя всем гражданам возможность пользоваться своими основными правами и свободами», - сказано в заявлении. 26.03.24: Активисты эмигрантской организации «Выбери Демократический Азербайджан» (DAS организовали митинг), собравшись у Министерства иностранных дел Германии и посольства Азербайджана в Берлине. Их лозунг перекликался с требованиями прекратить то, что они назвали "террором журналистов" в Азербайджане. Участники акции осудили репрессии против свободы слова в Азербайджане и выдвинули ряд требований, направленных на устранение тяжелой ситуации в Азербайджане. 26.03.24: Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу назвал «не приемлемыми угрозы в адрес Армении в азербайджанских медиа». «Необходимы реальные переговоры по делимитации границ, и все территориальные споры должны разрешаться мирным путем и в рамках согласованного процесса», - написал Клаар в своем аккаунте в Твиттер. В свою очередь, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил Тойво Клаар в том, что тот видит “зло в легитимном дискурсе о возвращении азербайджанских сел, полностью игнорируя призывы к борьбе за продолжение незаконной оккупации в армянских СМИ”, - написал Гаджизаде. 27.03.24: Информационное агентство Туран повторно обратилось с письмом на имя министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашада Набиева в связи с низким качеством интернет-услуг, оказываемых государственным провайдером Бакинтернет. 27.03.24: В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков сотрудниками МВД Азербайджана с начала марта в различных регионах страны было проведено около 30 операций под кодовым названием «Нарколовушка». Всего из незаконного оборота было изъято 157 кг наркотиков, стоимость которых на черном рынке составляет около 6 млн манатов, сообщает МВД. 27.03.24: Вашингтон отверг критику Баку по поводу трехсторонней встречи США, ЕС и Армении в Брюсселе, которая касается лишь Армении. «В центре внимания этой встречи 5 апреля основное внимание будет уделено экономической устойчивости, чтобы помочь Армении диверсифицировать свои торговые связи и решить гуманитарные потребности. Я не понимаю, почему это должно быть проблемой для какой-либо страны», - сказал пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер, отвечая на вопрос TURAN. 28.03.24: В Бакинском суде по тяжким преступлениям вынесен приговор гражданину Ирана Гаеди Мохаммад Наджаф оглу, обвиняемому в шпионаже на территории Азербайджана. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. 28.03.24: Полицейские обнаружили и изъяли более 50 килограммов наркотиков, говорится в пресс-службы МВД. Из незаконного оборота изъято: более 6,8 кг героина, около 39 кг марихуаны, более 2,7 кг опия, более 2 кг метамфетамина, а также 2155 таблеток метадона. 28.03.24: Представители омбудсмена посетили в Бакинском СИЗО-1 редактора отдела экономических новостей агентства Turan Хафиза Бабалы, арестованного по «делу Abzas Media”. Как сообщили близкие Бабалы, журналист сам ранее обратился к омбудсмену и пожаловался на необоснованное уголовное преследование по ложному обвинению. 28.03.24: В городе Ходжалы в ходе раскопок, проводимых в рамках восстановительных работ были обнаружены человеческие останки. Фрагменты костей и останки людей были найдены в местечке Галадереси города Ходжалы, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Азербайджана. 29.03.24: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла по особым поручениям МИД РФ Павла Князева. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана. В ходе встречи были обсуждены вопросы повестки сотрудничества между Азербайджаном и Россией на двусторонней и многосторонней основе. Байрамов обвинил «нерегиональные государства» в воспрепятствовании мирному процессу. 29.03.24: Посол США Марк Либби встретился с адвокатами, представляющими задержанных в Азербайджане журналистов. «Соединенные Штаты поддерживают свободу прессы и призывают правительство Азербайджана освободить всех лиц, арестованных за реализацию своих основных свобод», — говорится в сообщении посольства. 29.03.24: Содержащийся под арестом председатель Азербайджанской партии демократии и благоденствия, ученый-экономист Губад Ибадоглу теряет зрение. Об этом Turan сообщил брат политика Галиб Байрамов. 29.03.24: Пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано опроверг утверждения Баку относительно трехсторонней встречи ЕС-США-Армения. Отвечая на запросы азербайджанских СМИ, он назвал «неточной» информацию о характере предстоящей встречи 5 апреля в Женеве. «Неправда, что заседание будет посвящено «гарантиям безопасности». Она не будет затрагивать иные вопросы, кроме двусторонних отношений ЕС/США-Армения. 29.03.24: После Второй Карабахской войны геополитическая картина Южного Кавказа претерпел глубокие изменения, и Франция и некоторые западные страны приняли стратегии, которые вызывают удивление в Баку. Глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев высказал опасения в связи с недавним созданием Францией военной миссии в Армении, предположив, что это потенциально может привести к эскалации напряженности и даже спровоцировать новый конфликт. 29.03.24: Замминистра иностранных дел России Юрий Галузин и замминистра иностранных дел Азербайджана Эльгур Мамедов провели встречу в Москве. «Были предметно рассмотрены состояние и перспективы азербайджано-российских отношений. Обсуждены дальнейшие совместные шаги по реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией от 22 февраля 2022 г. 30.03.24: Состояние Губада Ибадоглу остается ужасающим и надо добиться его освобождения. Об этом написал в своём аккаунте на платформе X глава Сенатского комитета по внешним связям США Бен Кардин. “Условия в месте содержания под стражей ужасные", - написал доктор Ибадоглу своей семье из камеры. «Необходимы срочные меры, чтобы спасти мою жизнь в тюрьме». 30.03.24: Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел на Центральном командном пункте ведомства служебное совещание, на котором непосредственно и по видеосвязи приняли участие его заместители, командующие видами войск, командиры крупных соединений. На совещании была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, перед должностными лицами были поставлены задачи о поддержании высокого уровня боевой подготовки воинских частей, совершенствовании их служебно-боевой деятельности, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана. 30.03.24: Трое иностранных граждан были задержаны за незаконное проникновение в депо Бакинского метрополитена и причинение материального ущерба. Как говорится в сообщении пресс-службы МВД, находящиеся в Азербайджане в качестве туристов граждане Австралии, Новой Зеландии и Франции тайно проникнув в депо Бакинского метро изрисовали граффити несколько вагонов, намеренно нанеся ущерб имуществу. 31.03.24: Минобороны Азербайджана выступило с угрожающим заявлением, в котором сказано, что в последнее время на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы наблюдается концентрация живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств и интенсивное движение войск вооруженных сил Армении. МО предупредило, что любая попытка военной провокации против Азербайджана со стороны вооруженных сил Армении будет решительно пресечена Азербайджанской армией. В ответ Министерство обороны Армении поспешило опровергнуть эти утверждения, охарактеризовав эти передвижения как обычные военные учения, направленные на оттачивание навыков начинающих водителей в Вооруженных силах Армении.

Мишустин в Баку: полгода спустя 06.03.24: В прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Россией возрос на 17% и приближается к отметке 4,5 млрд долларов. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев, принимая премьер-министра России Михаила Мишустина. «Рад, что реализуются проекты промышленной кооперации. Это относительно новая сфера нашего сотрудничества. Российские компании в Азербайджане создают новые производства, сервисные центры, и всё это также способствует более полному сотрудничеству в промышленной сфере», - продолжил Алиев. Азербайджан-Россия: синергия товарооборота Визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Азербайджан 5-6 марта был не просто церемониальным; это было мероприятие, отмеченное стратегическими дискуссиями и конкретными планами экономического сотрудничества. Визит начался с продуктивного обмена мнениями между премьер-министром Мишустиным и его азербайджанским коллегой Али Асадовым. После этого Мишустин провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым, который одобрил обсуждения, проведенные премьерами, подготовив почву для более глубокого взаимодействия. Последующая передача полномочий соответствующим министрам экономики обеих стран 7 марта ознаменовала переход от диалога к воплощению политических решений в практические шаги. Ключевым моментом обсуждений стал акцент на повышении эффективности логистики, увеличении товарооборота и создании благоприятных условий для российских туристов, которые столкнулись с ограничениями из-за международных санкций. Эти приоритеты отражают общие интересы России и Азербайджана в стимулировании экономического роста и диверсификации. Экономические результаты, достигнутые после предыдущего визита Мишустина в Азербайджан осенью 2022 года, служат барометром будущего сотрудничества. Примечательно, что обе стороны выразили намерения развивать эти достижения, что свидетельствует о перспективном подходе к двусторонним отношениям. Акцент на логистику В сложной сети российско-азербайджанских экономических отношений логистика и транспорт стали ключевыми секторами, стимулирующими усилия по укреплению торговли и углублению связей между двумя странами. Визит Мишустина подчеркнул важность укрепления логистической инфраструктуры для содействия более плавным торговым потокам и укрепления двусторонних отношений. Центральным пунктом повестки дня Мишустина было ускорение работ по модернизации пограничных переходов между Москвой и Баку. В результате переговоров была подписана всеобъемлющая дорожная карта развития этих переходов с целью увеличения пропускной способности до 3000 транспортных средств в день. Этот стратегический шаг направлен на оптимизацию процессов трансграничной торговли и сокращение времени транзита, тем самым повышая эффективность двусторонней торговли. Помимо непосредственного внимания к пограничным переходам, и Россия, и Азербайджан привержены более широкому совершенствованию транспортной инфраструктуры, особенно вдоль западного маршрута международного транспортного коридора Север-Юг, проходящего через Азербайджан. Этот коридор служит жизненно важной торговой артерией, связывающей Европу и Азию, что делает его расширение крайне важным для обеих стран. Для России развитие коридора Север-Юг, а он включает направления: Азербайджан, Каспий, Казахстан, согласуется с ее ориентацией на рынки Азии и Персидского залива. Учитывая амбициозные цели, поставленные перед российскими грузовыми перевозками по этому коридору - 17 миллионов тонн в 2022 году и увеличение до 32 миллионов тонн к 2030 году, — необходимы согласованные усилия по модернизации и расширению транспортной инфраструктуры. Бакинская декларация от 2022года о развитии Север-Юг закрепляет совместные планы России и Азербайджана по увеличению пропускной способности западного коридора с целью увеличения ее с 9 до 15 миллионов тонн. Это обязательство подчеркивает общее видение обеих стран по использованию экономического потенциала коридора Север—Юг и содействию расширению региональных торговых связей. Во время визита Мишустина была достигнута важная веха - подписана дорожная карта развития транспортной инфраструктуры на 2024-2026 годы. Эта дорожная карта определяет конкретные меры и сроки для укрепления логистических возможностей и расширения транспортных сетей, закладывая прочную основу для устойчивого экономического роста и сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Акцент на логистике в российско-азербайджанских экономических отношениях означает стратегический поворот к стимулированию эффективных торговых потоков и укреплению двустороннего сотрудничества. Осваиваем новые горизонты Стороны называют важным шагом на пути укрепления экономического сотрудничества утверждение в январе дорожной карты российско-азербайджанского экономического сотрудничества до 2026 года, которая знаменует собой поворотный момент. Хотя подробное содержание этой дорожной карты остается конфиденциальным, отчеты намекают на ее обширный характер, охватывающий сотрудничество в различных секторах, включая торговлю, инвестиции, транспорт, промышленность и сельское хозяйство. Али Асадов, подчеркнул важность утверждения этой дорожной карты, которая является производной от семи предыдущих дорожных карт, охватывающих 2018-2023 годы. Он утверждает, что успешная реализация предыдущих инициатив закладывает прочную основу для дальнейшего продвижения, особенно подчеркивая успехи, достигнутые в инвестиционном секторе. Беседы между премьер-министром Асадовым и его российским коллегой Михаилом Мишустиным во время утверждения дорожной карты подчеркнули общую приверженность определению новых областей сотрудничества. Оба премьера отметили необходимость синхронизации усилий по созданию точек производственной кооперации, гарантируя, что развитие транспортной инфраструктуры будет сопровождаться увеличением совместных производственных мощностей. Мишустин, признавая значительный потенциал сотрудничества во многих секторах, включая энергетику, промышленность, судостроение, сельское хозяйство и инновации, подчеркнул огромные возможности для совместных проектов и инвестиций. К слову сказать, прямые российские инвестиции в экономику Азербайджана выросли до 295 миллионов долларов в 2023 году, заняв четвертое место после Великобритании, Турции и Кипра. Инвестиции свидетельствуют о доверии к экономической траектории Азербайджана и подчеркивают растущую синергию между Россией и Азербайджаном. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК), в экономических отношениях между Азербайджаном и Россией наблюдался существенный рост: к концу 2023 года товарооборот вырос до 4,358 миллиарда долларов, что на 17,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом резком росте свидетельствует значительный рост как экспорта, так и импорта. Экспорт Азербайджана в Россию в 2023 году достиг 1,196 миллиарда долларов, что отражает заметный рост на 22,7%, в то время как импорт из России составил 3,162 миллиарда долларов, что указывает на увеличение на 15,6% по сравнению с предыдущим годом. Этот всплеск подчеркивает укрепление экономических связей между двумя странами, обусловленное повышением торговой активности в различных секторах. Несмотря на этот всплеск, Россия сохранила свои позиции третьего по величине торгового партнера Азербайджана к концу 2023 года, уступив ЕС и Турции. Тем не менее, торговые операции с Россией составили значительную долю внешнеторгового оборота Азербайджана - 8,52%, что подчеркивает ключевую роль российско-азербайджанских торговых отношений в более широком экономическом смысле. Динамика товарооборота между Азербайджаном и Россией отражает тенденцию, наблюдавшуюся в 2022 году, когда товарооборот вырос на 23,9% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 3,71 миллиарда долларов. Примечательно, что на долю торговых операций с Россией пришлось 7,04% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана, что свидетельствует о последовательном росте двусторонних торговых отношений. Утверждение дорожной карты и растущие показатели торговли между Россией и Азербайджаном указывают на многообещающий рост экономического сотрудничества. Стратегия партнерства Развивающееся экономическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном переходит в прочное стратегическое партнерство, обусловленное стечением факторов, которые подчеркивают значимость их отношений. Географическая близость, историческая общность, сходство режимов, логистика в сочетании с несколькими другими ключевыми элементами составляет основу этого растущего альянса. Прежде всего, устойчивость российско-азербайджанских отношений, обрамлённая сопротивлением Азербайджана давлению Запада, подчеркивает стабильность их связей. Эта геополитическая реальность создала благоприятные условия для углубления дальнейших отношений. Во-вторых, заметный рост спроса на широкий спектр товаров, которыми обмениваются Россия и Азербайджан, отражает взаимные выгоды, извлекаемые из их экономической взаимозависимости. Этот растущий спрос подчеркивает симбиотические отношения между двумя рынками. В-третьих, растущий объем взаимных промышленных инвестиций свидетельствует о стратегическом совпадении экономических интересов. Растущий интерес к трансграничным инвестициям подчеркивает потенциал устойчивого сотрудничества и взаимного экономического роста. Наконец, ключевая роль российско-азербайджанских коммуникаций в международном транзитном коридоре Север-Юг усиливает их значение в продвижении региональной торговли и интеграции. На российско-азербайджанском межрегиональном форуме в ноябре 2022 года министр экономического развития РФ Максим Решетников обозначил амбициозные цели по удвоению внешнеторгового оборота до 8 миллиардов долларов. Если исходить из тенденции роста товарооборота за последние два года, то можно продолжить восходящую траекторию Москвы в стремлении укрепить свои позиции в Азербайджане за счет расширения экономического сотрудничества. По данным Каспийского института стратегических исследований Российской Федерации, для достижения такой цели были предприняты основополагающие шаги для укрепления торгово-экономических отношений. Ключевые инициативы, такие как взаимный режим упрощенного таможенного коридора и введение преференциального статуса "уполномоченного экономического оператора", упростили торговые процессы, способствуя более плавному совершению трансграничных сделок. Более того, азербайджанские производители и экспортеры стали пользоваться преимуществами доступа к базе данных российских стандартов на товары и услуги, способствуя большему соблюдению и облегчая торговлю между двумя странами. Если взглянуть за кулисы азербайджано-российского экономического сотрудничества, то нельзя не заметить смену парадигмы в сторону всеобъемлющего стратегического партнерства. За кулисами В 2023 году незаметно развернулась серия инициатив, направленных на облегчение поставок российской нефти по трубопроводу Тихорецк-Махачкала-Баку, с планами переработки этой нефти на Азербайджанском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева, расположенном недалеко от Баку. Эти стратегические маневры вызваны расширением экспорта азербайджанской нефти за пределы региона СНГ, что потенциально может привести к дефициту внутренних потребностей. Ведутся переговоры по решению этой проблемы путем использования перерабатывающих мощностей Азербайджанского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева для переработки российской сырой нефти. Ожидаемый результат заключается в том, что нефтепродукты, произведенные на этом нефтеперерабатывающем заводе, будут частично экспортироваться обратно в Российскую Федерацию, что ознаменует значительный прогресс в энергетическом сотрудничестве между Россией и Азербайджаном. Запланированные к завершению в первом квартале 2024 года, эти переговоры подчеркивают совместные усилия по оптимизации энергетических ресурсов и укреплению региональной энергетической безопасности. Несмотря на сдержанный характер дискуссий вокруг этих инициатив, уместно отметить, что эта тема не занимала видного места в публичных заявлениях во время недавнего визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Баку. Тем не менее, эти закулисные обсуждения подчеркивают стратегическое значение энергетического сотрудничества между Россией и Азербайджаном, демонстрируя согласованные усилия по использованию их сильных сторон для взаимной выгоды. По мере продвижения переговоров и реализации соглашений интеграция российской нефти в нефтеперерабатывающую инфраструктуру Азербайджана обладает потенциалом для углубления экономических связей между двумя странами. Это скрытое, но последовательное развитие отражает тонкую динамику энергетической дипломатии и ту ключевую роль, которую она играет в формировании двусторонних отношений.

Toplum TV атакован 06.03.24: Руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов задержан в качестве подозреваемого, сообщила адвокат Шахла Гумбатова. По ее словам, Гурбанову вменяются действия, предусмотренные ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору группой лиц) УК Азербайджана. 06.03.24: Соединенные Штаты «глубоко обеспокоены» сообщениями о том, что азербайджанская полиция совершила сегодня обыск в офисе независимого издания Toplum TV, а также сообщениями об арестах нескольких независимых журналистов и активистов гражданского общества , сказал пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает корреспондент TURAN из Вашингтоне. 06.03.24: Группа сотрудников правоохранительных органов явившись, примерно, около 16 часов в офис онлайн-издания Toplum TV, начала обыск. 07.03.24: К полуночи из главного управления полиции города Баку были отпущены задержанные 6 марта сотрудники Toplum TV – Парвана Гурьанлы, Аля Агаева, Джейхуна Гасанли, Джамиля Азимова, Фидан Алиджанова, Джавид Рамазанов, Гюльйетер Махмудова, Самир Агазаде, Садиг Мамедов. Об этом сообщила главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова. В полиции оставались другие сотрудники Toplum TV Эльмир Аббасов, Талех Бадалов, Ханлар Ализаде, Мушвиг Джаббарова и Фарид Исмаилов, члены Института демократических инициатив Али Зейнал и Илькин Ахмедов, а также члены платформы III Республика Акиф Гурбанов и Руслан Иззетли. 08.03.24: Хатаинский районный суд Баку избрал в отношении пяти фигурантов “дела Toplum TV” – Акифа Гурбанова, Илькина Амрахова, Рамина Бабаева, Мушфига Джаббара и Али Зейнала меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Сотрудники Toplum TV Фарид Исмаилов и Эльмир Абасов были освобождены и переданы под надзор полиции. Всем предъявлены обвинения по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору) УК, сообщили адвокаты. По этим статьям им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. 08.03.24: Известный медиа эксперт, учредитель Toplum Tv Алескер Мамедли был задержан лицами в штатском. Также перед зданием Хатаинской полиции был задержан и член платформы III Республика Руслан Иззетли. Оба обвиняются в контрабанде. «Попытка заставить СМИ замолчать - лежит на поверхности» 6 марта полиция провела обыск в офисе «Toplum TV», а также в квартирах нескольких сотрудников сайта, где были обнаружены денежные средства в размере 2700, 3100, 20000 евро. Из задержанных журналистов в отношении Фарида Исмаилова, Мушфига Джаббара, Али Зейнала, Рамиля Бабаева, Эльмира Аббасова и Илькина Амрахова было возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 (контрабанда). А 8 марта лицами в штатском перед клиникой «Istanbul» был задержан один из учредителей «Toplum TV», юрист Алескер Мамедли. Позднее в его квартире был произведен обыск. Утверждается, что в квартире Алескера Мамедли обнаружили 7300 долларов. Против Алескеру Мамедли также было предъявлено обвинение по статье 206.3.2 Уголовного кодекса (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Ранее, 20 ноября прошлого года, были произошли аресты в связи с делом «AbzasMedia» , который был известен своими антикоррупционными расследованиями. Сперва были арестованы директор сайта Ульви Гасанли, заместитель директора Мухаммед Кекалов, главный редактор Севиндж Вагифгызы. позднее были арестованы журналист- расследователь Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова. Им также было предъявлено обвинение по статье 206.3.2 УК (контрабанда, совершенная группой лиц). 20 ноября, после задержания Ульви Гасанли, был произведен обыск в офисе «AbzasMedia». Утверждается, что при обыске было обнаружено 40 тысяч евро. После «AbzasMedia» были арестованы по обвинению в контрабанде руководитель интернет-телевидения «Канал 13» Азиз Оруджев и сотрудник этой структуры Шамо Эминов. Эти аресты сотрудников медиа-агентств, которые происходили один за другим по схожему сценарию, многие медиа-эксперты расценивают как репрессии против медиа. Арест журналистов, выдвинутые против них обвинения, последние операции против медиа-структур в беседе с ASTNA комментирует руководитель Группы прав медиа Халид Агалиев. * * * Вопрос: В чем причина этих арестов? Ответ: Вот уже 3-й год в Азербайджане идет новый этап регулирования в сфере медиа. С принятием нового закона был осуществлен переход на это регулирование. Содержание и качество Закона спорны. Законы принимаемые страной-членом Совета Европы должны соответствовать стандартам этой структуры. Однако эта структура дала понять, что Закон не соответствует этим стандартам. Такие переходы, внедрение новых регламентов всегда болезненны, трудны. В то же время благоприятной среды для реализации в Азербайджане прав медиа, свободы выражения мнений не было. Широкое пользование этими правами было рискованно. Думаю, что совокупность сказанного и является основной причиной. Вопрос: Почему власти предпринимают эти шаги в период охлаждения отношений с Западом? Какова цель дальнейшего напряжения отношений? Ответ: Как уже было сказано, внедряется новое регулирование. Также мы переживаем в глобальном смысле чрезвычайно сложный период. Обычно в такие времена давлению прежде всего подвергаются, становятся мишенью, права на свободу выражения, собода медиа. В столь трудные времена с ежедневно меняющейся реальностью, правительства более склонны к обузданию общественного мнения, чтобы спокойно управлять ситуацией. В Азербайджане журналистов арестовывали на самых разных этапах, независимо от того, хорошие отношения с кем-либо или натянутые. Поэтому, причиной по большей части является общая глобальная среда. Вопрос: Является ли этот шаг, как говорят эксперты, лишь процессом достижения молчания медиа и гражданского общества, или за этим скрываются и иные цели? Ответ: К сожалению, недавние аресты привели к выходу из строя как минимум двух независимых медиа. Это крайне тяжелый результат с той точки зрения, что на пути демократического развития свободные медиа играют важную роль в информировании общества. Но это только видимые результаты. Вывод из строя одного или нескольких медиа, журналистов, создание ситуации, когда они не могут выполнять свои функции, в целом влияет на общество, вынуждая его к самоцензуре. Вопрос: Этот вопрос задан не с проста. В последнее время арестованных журналистов и представителей гражданского общества обвиняют в контрабанде. Но где связь между журналистикой и контрабандой? Ответ: Контрабанда – преступление, общественно опасное деяние. Уголовным законодательством за это предусмотрена ответственность. Субъектом данного уголовного деяния может быть любое сознательное лицо, достигшее 16-летнего возраста, будь он журналист или нет. Практика показывает, что журналисты в разное время были осуждены по таким обвинениям, как хулиганство, нанесение телесных повреждений, клевета и даже за государственную измену. По итогам рассмотрения большинства этих дел Европейский Суд постановил, что обвинения против них необоснованны. Дела, рассматриваемые ныне, аналогичны предшествующим. Знакомясь с распространяемой в медиа информации об аресте журналистов, можно прийти в заключению, что возможно, речь идет о нарушении правил получения грантов. А нарушение этих правил влечет административную ответственность. Вопрос: Как будут идти процессы? Аресты продолжатся? Что может остановить этот процесс? Ответ: Прогнозировать развитие процессов, с точки зрения свободы медиа, журналистики, в нынешней напряженной, трудной ситуации сложно. Очевидно лишь то, что происходящее является нежелательной тенденцией для правового государства. Должно произойти противоположное, должна быть создана благоприятная среда для свободы медиа, самовыражения, столь необходимых для демократического развития.

В объятиях НАТО 17.03.24: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Баку, начав трехдневный тур по странам Южного Кавказа. На встрече с президентом Ильхамом Алиевым генеральный секретарь приветствовал многолетнее сотрудничество Азербайджана с Альянсом, заявив, что он надеется на дальнейшее укрепление партнерства. Столтенберг приветствовал возможность обсудить энергетическую безопасность, заявив: «Энергетика важна для нашей безопасности, и я приветствую, что Азербайджан развивает все более тесные связи с несколькими союзниками по НАТО». Он далее поблагодарил Азербайджан за его вклад в операции и миссии под руководством НАТО, в том числе в Косово и Афганистане, и участие Азербайджана в программе НАТО «Партнерство ради мира». 17.03.24: Азербайджан привержен партнерству с НАТО, заявил президент Ильхам Алиев после переговоров с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Напомнив о «более чем 30-летней» истории партнерства Азербайджана и НАТО, отметил участие страны в миротворческих операциях альянса в Косово и Афганистане. «Для нас это был отличный опыт, “- сказал Алиев. Он также указал на реформирование ВС Азербайджана и модернизацию ее обороноспособности. Воспользовавшись своим правом на самооборону согласно Уставу ООН, Азербайджан восстановил свою целостность. Тонкий танец НАТО на Южном Кавказе: Балансирование среди геополитических хитросплетений В марте 2024 года регион Южного Кавказа отметил важную, но недооцениваемую веху: 30-ю годовщину своего партнерства с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира" (ПРМ). Визит Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Азербайджан, Армению и Грузию 17-19 марта подчеркнул этот момент, предложив острые размышления о последних трех десятилетиях сотрудничества и о будущих обязательствах. Запущенный в 1994 году ПРМ был направлен на укрепление военного сотрудничества между НАТО и государствами, не являющимися его членами, в первую очередь в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. Первоначально программа охватывала 24 страны, но некоторые ее участники стали полноправными членами НАТО, в то время как сотрудничество с Россией и Беларусью было приостановлено в 2014 и 2021 годах соответственно. Цели ПРМ включают продвижение военных реформ, обеспечение гражданского контроля над вооруженными силами и развитие миротворческого потенциала. Различные траектории Азербайджана, Армении и Грузии в их отношениях с НАТО отражают сложную геополитическую мозаику Южного Кавказа. Каждая страна начинала со схожих перспектив, но с тех пор разошлись в плане политического и военного взаимодействия с Североатлантическим союзом. Азербайджан авторитарная страна не соответствующая европейским политическим стандартам с точки зрения отсутствия свободы, как выбора, так и выражения. И в то же время, опосредственно сделал большой скачек в переходе на военный стандарты НАТО через тесное сотрудничество с Турцией - второй армией альянса после США. Именно этот переход на натовские стандарты сыграл важную роль в победе Азербайджана над Арменией, продолжавшей развивать свои вооружённые силы в рамках советской военной доктрины. Единственным положительным достижением партнерства, о котором президент Алиев и генсек Столтенберг не без удовольствия упоминали в своих речах - это энергетическая безопасность Европы, к которой еще добавилась климатическая инициатива COP29. Именно эти два вопроса назывались генсеком тактической повесткой для двухсторонних отношений. Из переговоров в Баку следует, что азербайджанская «острожная» стратегия сотрудничества с НАТО остается в приоритете. Армения с приходом к власти Никола Пашина в 2018 году на волне бархатной революции, разорвавшей цепь недемократических выборов, подошла к строительству новой демократии, которое нисколько не ослабло после поражения в войне с Азербайджаном. В военной области страна продолжает разрываться между ОДКБ и НАТО, и вполне не безуспешно сворачивая связи российской военной традицией. По последним данным армянской статистики на Россию приходится только 10% закупаемых страной вооружений. Генсек посоветовал Еревану развивать демократические начинания и сотрудничество с НАТО в целях стратегической безопасности Армении и региона. Грузия после прихода в 2003 году к власти президента Михаила Саакашвили в результате революции роз, предприняла романтическую попытку стремительно ворваться в зону влияния НАТО, но была остановлена российским вторжением в 2008 году, закончившимся отторжением Абхазии и Южной Осетии, что заблокировало дальнейшие устремления к вхождению в блок. Вступление в альянс возможно только при условии восстановления территориальной целостности, что вынуждает Тбилиси балансировать в сложном танце между Брюсселем и Москвой. В этих условиях генсек Столтенберг с пониманием посоветовал углублять демократию и реформы для стратегической, но не тактической цели - вступление в НАТО. Несомненно, что главной целью визита генсека НАТО на ЮК было стремление подтолкнуть Азербайджан и Армению к быстрейшему достижению мирного договора, что позволило бы устранить манипулирование армяно-азербайджанским конфликтом со стороны Москвы и тем самым ослабить влияние России на обе страны. Алиев и Пашинян, каждый в свойственном ключе заявили о желании достижения такого мира, но в рамках возможного. Взгляд на мир, который включает условия мирного договора, демаркации границ и открытия коммуникаций, остается специфическим для Азербайджана и Армении, во многом сформировавшимся под давлением Кремля. Кремль, который зорко следил за перемещениями Столтенберга между Баку, Тбилиси и Ереваном, расценил визит генсека на ЮК, как очередное проявление попытки втянуть стран Южного Кавказа в зону Евроатлантического влияния. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя визит генсека НАТО на Южный Кавказ, сделала следующую ремарку: «В последнее время заметно активизировались западные эмиссары на армянском направлении. В частности они проталкивают программу индивидуально-адаптированное партнерство Армения-НАТО. Их усилия направлены на дискредитацию связей Еревана с Москвой, в идеале, на полное сворачивание наших контактов, западники этого не скрывают. Теперь хотят вбить клинья в наши отношения с Баку». Столтенберг в ходе трехдневного путешествия по Кавказу пытался объединить разноплановые страны ЮК идей солидарности с Украиной, победа или поражение которой, как считают в Брюсселе, предопределит и будущее и Южного Кавказа. Генсек и в Ереване и Тбилиси отметил, что победа России приведет к расползанию агрессии и в отношении региона: «У России империалистические устремления, Украина оказалась препятствием на пути их реализации. Именно поэтому так важно продолжать нашу поддержку». Хотя стран ЮК и солидарны с борющейся Украиной, но при этом каждая из них выстраивает свою систему национальной безопасности, где отношения с Россией имеют специфические моменты. Наиболее сбалансированные отношения с Россией у Азербайджана, который на политическом уровне занимает долгие годы равноудаленную геополитическую позицию и выстраивает приоритетные экономические и логистические отношения и с Западом, и с Россией. Армения мечется между западным и северным альянсами в условиях отсутствия мира с Азербайджаном, и не может не учитывать фактор России и ее интересы в регионе. Грузия понимает, что ее Европейская интеграция не возможна без восстановления территориальной целостности, ключь от которого находится в Кремле. Она в поисках собственно модели соблюдения балансов интересов. И пока делает это не безуспешно. «Мы понимаем, что членство в НАТО зависит не только от наших желаний. Между всеми странами (альянса) должен быть достигнут консенсус, чтобы Грузии предоставить членство в НАТО. Мы не наивные и понимаем, что у Грузии есть территориальные проблемы. Мы сначала должны решить эти вопросы, а потом стать членом НАТО», сказал тогдашний премьер-министр Ираклий Гарибашвили в июне 2022 года. Премьер добавил, что политика правительства Грузии заключается в том, чтобы «восстановить территориальную целостность и суверенитет через мирные переговоры». Из результатов визита Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Азербайджан, Армению и Грузию следует, что на фоне эскалации напряженности в отношениях между Москвой и Брюсселем позиция НАТО по укреплению сотрудничества на Южном Кавказе остается осторожной и взвешенной, особенно в свете продолжающегося конфликта в Украине. В условиях, когда призрак войны навис над Восточной Европой, Североатлантический союз не решается открыто наращивать свое участие в кавказском регионе до разрешения украинского кризиса. Геополитические хитросплетения требуют от НАТО тонкого подхода, которому приходится балансировать между утверждением своего влияния на Южном Кавказе и избеганием дальнейшего обострения напряженности в отношениях с Россией. Следовательно, стратегические решения относительно расширения сотрудничества в регионе откладываются на послевоенный период, поскольку НАТО сталкивается со сложностями и неопределенностями, связанными с украинским конфликтом.