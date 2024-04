Политический мониторинг

Эксклавы для Азербайджана

22.03.24: Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте Армении, перечислил названия азербайджанских сел и место их расположения, которые он намерен вернуть Азербайджану. Он заявил, что армянская сторона готова к началу полноценной делимитации границы на участке границы в Тавушской области.

Как должен решаться вопрос сёл-эксклавов?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил 18 марта Тавуш и провел встречи с жителями сел Воскепар, Баганис, Киранц. Армянские СМИ пишут, что Никол Пашинян взял с собой в район макет карты Армении, который он показал на последней пресс-конференции, чтобы более наглядно продемонстрировать жителям, какие территории он отдаст Азербайджану и куда поведет новая дорога. Пашинян заявил на встрече с жителями приграничных сел Тавушской области, что Ереван может пойти на уступки Баку. Он заявил, что если Баку не пойдет на уступки в вопросе приграничных сел - эксклавов советских времен, то может быть война. Речь идет о 4 приграничных селах Газаха, которые до сих пор находятся под оккупацией.

Никол Пашинян во время своего выступления в парламенте после этой встречи сказал, что «село Баганис Армении и село Баганис Айрым Азербайджана. Давайте помнить, что это не одна и та же деревня. Село Баганис Айрым и в советский период находилось в Азербайджане. Оно находится напротив армянского села Баганис. Села Воскепар, Киранц и Беркабер Армении находятся напротив сел Ашаги Эскипара, Хейримли и Гызылхаджилы Азербайджана, и делимитация будет проходить между этими селами».

А 24 марта появилось сообщение о задержании в Армении членов объединения «Боевое братство». В полиции сообщили «Азатутюн», что по подозрению в незаконном ношении и хранении оружия задержаны и переданы в территориальные подразделения МВД 24 человека. Сообщается, что вооруженный отряд пытался создать движение сопротивления, выступая против передачи оккупированных в Казахском районе сел Азербайджану.

На вопросы ASTNA о происходящем отвечает политический комментатор Октай Гасымов.

Вопрос: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 18 марта на встрече с жителями приграничных сел Тавушской области, что Ереван может пойти на уступки Баку. Он заявил, что если не пойти на уступки Баку в вопросе приграничных сел-эксклавов советских времен, то может быть война. Речь идет о 4 приграничных селах Газаха, которые до сих пор находятся под оккупацией. Как по Вашему, будет решена эта проблема?

Ответ: Высказывания Пашиняна во время посещения приграничным с Газахом сел, и его встречи там с населением на самом деле отражают реальность. Мнения, высказанные Пашиняном во время посещения приграничных с Газахом сел и встреч там с населением, на самом деле отражают реалии. Я за то, чтобы рассматривать этот вопрос с двух точек зрения. Первая - Пашинян на самом деле прекрасно знает все реалии. С другой стороны, следует учитывать, что в первой версии трехстороннего заявления от 10 ноября было отражено положение о возвращении 7 сел Газаха и 1 села Нахчывана. В более поздних вариантах этот пункт был исключен из заявления. Распространенная в ту пору информация заключалась в том, что Никол Пашинян заявлял, что этот вопрос может усугубить и без того напряженную ситуацию в Армении, и по этой причине говорилось, что он дал определенные гарантии относительно решения вопроса через определенный период времени. Но за прошедшее время мы не видели каких-либо шагов армянской стороны по этому вопросу. В мае прошлого года Пашинян после встречи в Брюсселе сказал в заявлении для прессы, что признает территориальную целостность Азербайджана в цифрах и что в эти территории входит бывший Нагорный Карабах, в том числе села-анклавы. Это был позитивный подход. Но хотя этот вопрос обсуждался входе мирного процесса и был предметом переговоров, он не был обнародован. Впервые он был официально поднят в ходе телефонного разговора Президента Азербайджана с Шарлем Мишелем в октябре, и эта информация была представлена общественности. В последующий период между Азербайджаном и Арменией были проведены определенные переговоры по этому вопросу. В частности, эти вопросы обсуждала комиссия по делимитации границ. Азербайджаном уже определена конкретная позиция по этому вопросу. Так, в заявлении поступившем из офиса заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева изложена позиция согласно которой, должны быть немедленно возвращены 4 села, не являющиеся эксклавами, а вопрос остальных 4 сел может быть решен в процессе делимитации. Армения, естественно, должна вернуть эти 4 села. Потому что дата, когда все эти деревни были заняты, известна. Эти села отмечены как азербайджанские территории и на картах последнего советского периода, на которые чаще всего ссылаются армяне, и во время их оккупации они были представлены в официальных сообщениях как азербайджанские. То есть Армения, в том числе и Пашинян, знает о серьезности вопроса. Фактически, Пашинян передал армянскому обществу определенные месседжи о том, что затягивание решения или нерешение этого вопроса, в самом деле может привести в будущем к серьезной напряженности.

Поэтому в связи с этим необходимо предпринять шаги. На той встрече Пашинян высказал очень верное соображение. Чтобы получить то, что наше, мы должны отдать то, что нам не принадлежит. С этой точки зрения, я думаю, что если не будет каких-то изменений в позиции армянских властей, особенно премьер-министра Пашиняна, то этот вопрос найдет свое решение мирным путем. В ближайшее время, в течение нескольких месяцев, этот вопрос может найти свое решение без какого-либо напряжения. После визита Пашиняна в Тавуш состоялся его визит в Брюссель. Там он встретился с французскими официальными лицами и другими главами государств. Если там Пашиняну не были даны какие-то стимулирующие, препятствующие процессу инструкции со стороны Франции, то возвращение этих сел может быть разрешено мирным путем.

Вопрос: Никол Пашинян во время своего выступления в парламенте после этой встречи сказал, что «село Баганис Армении и село Баганис Айрым Азербайджана. Давайте помнить, что это не одна и та же деревня. Село Баганис Айрым и в советский период находилось в Азербайджане. Оно находится напротив армянского села Баганис. Села Воскепар, Киранц и Беркабер Армении находятся напротив сел Ашаги Эскипара, Хейримли и Гызылхаджилы Азербайджана, и делимитация будет проходить между этими селами». Как это понимать? То он говорит, что надо идти на уступки, то отрицает, что эти села находятся в Армении.

Ответ: В высказываниях Никола Пашиняна есть и идеи о якобы уступке Азербайджану, хотя ни о каких-либо уступках здесь не может быть и речи. Как мы уже отмечали, все перечисленные Пашиняном села, являются Азербайджанскими. Население состояло из азербайджанцев. И во времена Республики, и в советское время эти села были административными территориями Азербайджана. С этой точки зрения эти противоречивые заявления Пашиняна в некоторой степени бросают тень на процесс. Но Пашинян пытается использовать эти противоречивые идеи в большей степени для внутренней аудитории. Он озвучивает определенные истины, а затем противоречит сам себе. Словно пытается в какой-то степени снизить напряженность в обществе. С этой точки зрения мы должны уделять больше внимания не его заявлениям, а действиям. И мы должны дать оценку этим действиям.

Вопрос: После вояжа Пашиняна в эти села многие эксперты предсказывали, что в ближайшее время в этих районах начнется «движение сопротивления». Так и случилось. Сообщается, что в Армении были задержаны члены объединения «Боевое братство». Сообщается, что вооруженный отряд пытался создать движение сопротивления, выступая против передачи оккупированных сел Газаха Азербайджану. Что хочет продемонстрировать Армения этим сценарием?

Ответ: В Армении также существует большое количество полувоенных террористических организаций. Одной из них является указанное выше движение «Объединение Боевое братство». Как и организации «Еркрапа», ASALA (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia - Армянская секретная армия освобождения Армении) и VOMA, эта организация является полувоенной. В высказываемых мнениях о том, что в Армении будет сопротивление этому вопросу, есть известные истины. Так, и армянская оппозиция, особенно парламентская, в том числе и 5-я колонна, армянская церковь и подобные организации, упомянутые нами, выступают против возвращения этих сел Азербайджану. Даже бывший министр обороны Оганян и бывший премьер-министр Багратян призвали армию не подчиняться приказам даже Пашиняна, что само по себе является преступлением. За последние 4 года мы немало слышали заявлений об этих движениях сопротивления в Армении. Некоторое время назад члены этой организации прибыли на территорию Лачынского района. Якобы они будут проводить какие-то акции против Азербайджана. И тогда армянская полиция в Горисе вернула их назад. И они после этого исчезли. В связи с этим сопротивлением будут предприняты какие-то шаги. Но если правительство Пашиняна будет вести себя в этом вопросе конструктивно, то число сопротивляющихся, будет меньше. Отношение к этому вопросу в армянском обществе более четко покажет уровень акций протеста.

Вопрос: Как, помимо этих сел должен быть решен вопрос о 4 селах-эксклавах в Армении и 1 анклаве в Азербайджане?

Ответ: Это может быть решено тогда, когда комиссия по делимитации реально приступит к работе. Этот вопрос обсуждался в ходе процесса и он может быть решен в соответстующей форме, в форме, не ущемляющей интересы сторон. Поскольку и армяне претендуют на Башкенд, расположенный на территории Гедабея. Именно по этой причине стороны могут также прийти к определенным компромиссам по этому вопросу в ходе процесса. То есть и эти села будут возвращены Азербайджану. Просто среди этих деревень особенно примечательны два села. Это Йухары (Верхняя) Аскипара и Кярки. Так, армянская сторона всерьез считает, что если эти села будут возвращены под контроль Азербайджана, то могут возникнуть проблемы в связях Армении как с Грузией, так и с Ираном. Так как, международные автомобильные дороги, соединяющие обе страны с Арменией, проходят по территории этих сел.

(Площадь армянского населенного пункта Башкенд (Арцвашен), захваченного азербайджанской армией в 1992 году, составляет 40 кв км. В этот же период армянская армия заняла семь сел Газахского района Азербайджана и село Кярки Нахчыванской АР.

Юхары Аскипара - 8,6 кв. км (эксклав)

Ашагы Аскипара - 9,1 кв. км

Хейримли — 4,1кв.км

Баганис Айрым — 40 кв. км

Бархударлы — 10,1 кв.км (эксклав)

Софулу — 22 кв. км (эксклав)

Гызыл Гаджылы — 11 кв. км

Кярки (Нахчыван)— 19,2 кв.км (эксклав)

Три из перечисленных выше сел в Газахе и село Кярки в Нахчыване являются эксклавами, то есть окружены территорией Армении. Другие села расположены на границе. Общая площадь оккупированных сел Газахского района и одного села НАР составляет 124 кв км, что превышает площадь населенного пункта Башкенд втрое. - Автор Камран Махмудов.)

Вопрос: Как вообще должен решаться вопрос приграничных сел? В процессе делимитации или до него?

Ответ: Вопрос этих сел должен быть решен в предложенной Азербайджаном форме. Судьба 4 сел, не являющихся эксклавами, должна быть решена до процесса делимитации, они должны быть возвращены Азербайджану. А вопрос 4 других сел может быть решен в процессе делимитации. Если Армения конструктивно подойдет к этому вопросу, то он может быть решен таким образом. Если же процесс снова попытаются искусственно затянуть, и Армения уклонится от процесса, то, естесственно, может возникнуть напряженность. Тогда дело может быть направлено в другое русло. То есть, если Армения посредством своих зарубежных покровителей будет препятствовать процессу, то у Азербайджана не останется иного выбора, кроме силового решения этого вопроса.