  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny130 C
  • Четверг, 4 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(8 минут назад)
Баку ответил Парижу, но не отвечает Тегерану

Баку ответил Парижу, но не отвечает Тегерану

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Баку ответил Парижу, но не отвечает Тегерану

В МИД Азербайджана назвали «недопустимыми» обвинения министра Европы и иностранных дел Франции Стефаном Сежурне на пресс-конференции 2 апреля в подготовке Азербайджаном военной эскалации против Армении и угрозе ее территориальной целостности. 

Официальный представитель МИД Айхан Гаджизаде считает неприемлемым представление Францией Армении как «миролюбивую страну». «Недопустимо, чтобы французская сторона, вооружающая Армению, поощряющая милитаризм в регионе, обвиняла Азербайджан в агрессивной риторике», - заявил Гаджизаде.

Он призвал Париж избегать подобных призывов то время, когда Азербайджан «выполняет ответственную роль организатора COP 29».  Политика таких стран, как Франция, которые 30 лет прикрывали агрессию Армении, не принесли никакой пользы. Французская сторона должна понимать, что пока не прекратится ее деструктивная деятельность, это не принесет пользы ни пострадавшему имиджу Франции, ни Армении, которую она всячечки защищает», - подчеркнул Гаджизаде.

В то же время, МИД Азербайджана не комментировал скандальное заявление депутата парламента Ирана, который призвал нанести ракетный удар по посольству Израиля в Баку.

«Промедление в аналогичном ответе на военную атаку сионистов на иранскую землю  равносильно тяжелому удару по репутации и чести Ирана. Мое предложение в том, чтобы открыто атаковать один из дипломатических центров сионистов в одной из стран региона, предпочтительно в Азербайджане».

Это написал в своем аккаунте на платформе X депутат парламента Ирана Джалал Рашиди.

 

Написать отзыв

Политика

Türkiyədəki bələdiyyə seçkilərinin nəticələri. Nə dəyişəcək? – Şahin Cəfərli Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей