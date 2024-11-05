10 000 северокорейских солдат размещены в Курской области

Соединенные Штаты считают, что уже 10 000 северокорейских военных уже размещены в Курской области России, сообщил Госдепартамент в понедельник.

«В четверг их число оценивалось в 8000 человек, теперь же мы видим, что около 10 000 человек направились в Курск», — заявил пресс-секретарь Мэтти Миллер на брифинге, отвечая на вопросы TURAN.

Намерение Москвы, использовать северокорейских солдат в бою против украинских сил, вызывают у Вашингтона все большую обеспокоенность.