Abzas Media отвергате причастность Ф.Мехрализале к этому изданию
Abzas Media отвергате причастность Ф.Мехрализале к этому изданию
Арестованный по обвинению в контрабанде экономист Фарид Мехрализаде не имеет отношения к работе Abzas Media, заявило временное руководство этого издания.
Фарид Мехрализаде был задержан 1 июня в рамках уголовного дела против сотрудников Abzas Media.
После ареста шести журналистов Abzas Media еще десятки человек, не имеющих какого-либо отношения к этому изданию, были вызваны на допросы.
По этому же делу были арестованы: глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии выборов (ЦМВОД) Анар Мамедли и руководитель платформы, проводящей мониторинг деятельности парламента, Имран Алиев, сказано в публикации.
Мехрализаде не имел никакого отношения к Abzas Media и был лишь одним из многих экспертов, дававших комментарии этому изданию. Как экономист он выступал и в провластных медиа, отмечено в документе.
"Мы призываем правительство Азербайджана положить конец привлечению активистов гражданского общества к делу Abzas Media на основе сфабрикованных фактов. Требуем немедленного освобождения всех арестованных сотрудников Abzas Media – Ульви Гасанли, Мохаммеда Кекалова, Севиндж Вагифгызы (Аббасова), Хафиза Бабалы, Наргиз Абсаламову, Эльнару Гасымову", – сказано в заявлении.
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