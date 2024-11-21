Афган Садыгов
Афган Садыгов продолжает голодовку в Тбилисском СИЗО
Учредитель сайта Azel.Tv Афган Садыгов находится в тяжелом состоянии в результате голодовки, которую продолжает в заключении в Грузии 62-е сутки. Об этом в четверг сообщила его жена Севиндж Садыгова.
20 ноября, впервые с момента ареста Садыгову позволили встретиться с членами семьи в медицинском центре пенитенциарного комплекса в Глдани. На встречу он был доставлен в инвалидной коляске.
«Это была наша первая очная встреча после ареста в начале августа. Дети были очень взволнованы, обнимали отца и плакали навзрыд, увидев его в тяжелом состоянии», - рассказала Садыгова.
По ее словам, вес Афгана снизился с 93-х до 61 кг.
«Он испытывает боли во всем теле и он не может уснуть ночью. Мы прощались так, словно видимся в последний раз. Врачи сказали, что уровень сахара в крови у Афгана снизился до опасной черты и он в любой момент может впасть в кому», - рассказала Садыгова.
* Афган Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июле его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вернуться только в Азербайджан.
В августе по запросу из Азербайджана Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против ареста и отказа предоставить ему убежище. 8 октября в результате голодовки его состояние ухудшилось, и он был переведен в тюремный госпиталь. Грузинские власти отказали ему в предоставлении политического убежища.
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