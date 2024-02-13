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«Агрессор должен ответить»: США приветствуют шаги ЕС по использованию российских активов для Украины

«Агрессор должен ответить»: США приветствуют шаги ЕС по использованию российских активов для Украины

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

«Агрессор должен ответить»: США приветствуют шаги ЕС по использованию российских активов для Украины

США в понедельник высоко оценили решение Европейского совета рассмотреть вопрос о передаче доходов от замороженных российских активов Украине.

"Нас воодушевляют любые действия, которые ЕС может предпринять для использования российских активов на благо украинцев", - заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.

В качестве первого шага по использованию денег для  восстановления Украины, ЕС вчера принял закон, предусматривающий использование прибылей от замороженных активов российского Центрального банка.

Ранее США предложили конфисковать российские активы, но чиновники ЕС сочли это слишком рискованным с юридической точки зрения.

«Мы продолжаем активные переговоры с нашими союзниками и партнерами, включая «Большую семерку» для принятия дополнительных шагов, чтобы заставить Россию прекратить агрессию против Украины и заставить Россию заплатить за причиненный ущерб», - отметил Миллер.

Напомним, что в 2022 году страны ЕС и G7 заморозили активы российского Центрального банка на сумму более 320 миллиардов долларов.

 

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