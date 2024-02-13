США выражают беспокойство в связи с законопроектом об НПО в Кыргызстане

США выражают беспокойство в связи с законопроектом об НПО в Кыргызстане

В понедельник США заявили, что «внимательно» следят за законопроектом о так называемых «иностранных представителях» Кыргызстана и учитывают «действия правительства Кыргызстана, которые усилили давление на независимые СМИ и гражданское общество", - передает корреспондент TURAN в Вашингтоне.

"Мы обеспокоены тем, что закон может наложить неоправданные ограничения на НПО", - заявил TURAN представитель Госдепартамента, комментируя реакцию Бишкека на критику Вашингтоном решения парламента Кыргызстана.

Спорный законопроект позволит властям регистрировать организации в качестве «иностранных представителей». Это является повторением репрессивного российского закона об «иностранных агентах».

Ранее в понедельник Кыргызстан опубликовал письмо президента Садыра Жапарова госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором глава Кыргызстана обвинил Вашингтон во «вмешательстве» во внутренние дела его страны. Жапаров отметил, что опасения Вашингтона основаны на «неточной информации, предоставленной финансируемыми из-за границы НПО, руководство которых он назвал ворами-расхитителями денег».

Со своей стороны, Госдепартамент в понедельник подтвердил свою обеспокоенность, уточнив, что «в случае принятия этот закон может иметь серьезные последствия для реализации программ иностранной помощи США. Эта поддержка предоставляется для укрепления здравоохранения и образования, продвижения демократического управления, улучшения государственных услуг. Данная помощь предоставляется через местные и международные НПО и организации гражданского общества».

"Эта работа является неотъемлемой частью достижения нашей общей цели - процветающей Кыргызской Республики", - заявил корреспонденту Turan представитель Госдепартамента.

«Как мы отметили в заявлении от 18 января, в наших общих интересах защищать права человека, продвигать эффективные демократические институты и способствовать укреплению мира и безопасности.

Президент Байден и госсекретарь Блинкен ясно дали понять, что права человека находятся в центре нашей внешней политики, и это включает в себя продвижение свободы объединений и выражения мнений, развития организаций гражданского общества.

Мы регулярно обсуждаем эти вопросы с правительством Кыргызстана, публично и в частном порядке и будет продолжать это делать", - заключил представитель Госдепартамента.

Напомним, что в прошлом месяце комитет парламента Кыргызстана по конституционным законам одобрил спорный законопроект в первом чтении, который дает властям широкие полномочия. В частности, лишать свободы до пяти лет активистов гражданского общества, если власти сочтут, что активисты создают или участвуют в НПО или филиале иностранного НПО, которые «подстрекают граждан к противоправных деяниям».

В письме Блинкену президент Жапаров также написал, что рассматриваемый законопроект "близок к действующему закону о регистрации иностранных агентов, принятому в США в 1938 году".