  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy80 C
  • Среда, 14 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(20 минут назад)
США  выражают беспокойство в связи с законопроектом об НПО в Кыргызстане

США  выражают беспокойство в связи с законопроектом об НПО в Кыргызстане

A- A A+
AZ EN
Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США  выражают беспокойство в связи с законопроектом об НПО в Кыргызстане

В понедельник США  заявили, что «внимательно» следят за законопроектом о так называемых «иностранных представителях» Кыргызстана и учитывают «действия правительства Кыргызстана, которые усилили давление на независимые СМИ и гражданское общество", - передает корреспондент TURAN в Вашингтоне.

"Мы обеспокоены тем, что закон может наложить неоправданные ограничения на НПО", - заявил TURAN представитель Госдепартамента, комментируя реакцию Бишкека на критику Вашингтоном решения парламента Кыргызстана.

Спорный законопроект позволит властям регистрировать организации в качестве «иностранных представителей». Это является повторением репрессивного российского закона об «иностранных агентах».

Ранее в понедельник Кыргызстан опубликовал письмо президента Садыра Жапарова госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором глава Кыргызстана обвинил Вашингтон во «вмешательстве» во внутренние дела его страны. Жапаров отметил, что опасения Вашингтона основаны на «неточной информации, предоставленной финансируемыми из-за границы НПО, руководство которых он назвал ворами-расхитителями денег».

Со своей стороны, Госдепартамент в понедельник подтвердил свою обеспокоенность, уточнив, что «в случае принятия этот закон может иметь серьезные последствия для реализации программ иностранной помощи США. Эта поддержка предоставляется для укрепления здравоохранения и образования, продвижения демократического управления, улучшения государственных услуг. Данная помощь предоставляется через местные и международные НПО и организации гражданского общества».

"Эта работа является неотъемлемой частью достижения нашей общей цели - процветающей Кыргызской Республики", - заявил корреспонденту Turan представитель Госдепартамента.

«Как мы отметили в заявлении от 18 января, в наших общих интересах защищать права человека, продвигать эффективные демократические институты и способствовать укреплению мира и безопасности.

Президент Байден и госсекретарь Блинкен ясно дали понять, что права человека находятся в центре нашей внешней политики, и это включает в себя продвижение свободы объединений и выражения мнений, развития организаций гражданского общества.

Мы регулярно обсуждаем эти вопросы с правительством Кыргызстана, публично и в частном порядке и будет продолжать это делать", - заключил представитель Госдепартамента.

Напомним, что в прошлом месяце комитет парламента Кыргызстана по конституционным законам одобрил спорный законопроект в первом чтении, который дает властям широкие полномочия. В частности,  лишать свободы до пяти лет активистов гражданского общества, если власти сочтут, что активисты создают или участвуют в НПО или филиале иностранного НПО, которые «подстрекают граждан к противоправных деяниям».

В письме Блинкену президент Жапаров также написал, что рассматриваемый законопроект "близок к действующему закону о регистрации иностранных агентов, принятому в США в 1938 году".

Написать отзыв

Политика

Bir ailənin faciəsindən cəmiyyət hansı dərslər çıxarmalı? – Azad İsazadə Çətin sualda


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей