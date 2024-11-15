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(8 часов назад)
Акция активистов против загрязнителей природы на COP29

Акция активистов против загрязнителей природы на COP29

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Акция активистов против загрязнителей природы на COP29

На территории проведения климатической конференции COP29 состоялась акция против экологического загрязнения.

Акция, состоявшаяся в «голубой зоне» конференции, была направлена против лоббизма загрязнителей природы.

Участники протеста также призвали к справедливому климатическому финансированию и потребовали прекращения загрязнения окружающей среды.

Протестующие подняли плакаты с лозунгами: «Окажите давление на крупных загрязнителей!»; «Спасите нас от змей (имеются в виду плохие люди)!»; «Изгоните крупных промышленных лоббистов!» и др.

Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29
Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29 Акция активистов против загрязнителей природы на COP29

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