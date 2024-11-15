Акция активистов против загрязнителей природы на COP29

Акция активистов против загрязнителей природы на COP29

На территории проведения климатической конференции COP29 состоялась акция против экологического загрязнения.

Акция, состоявшаяся в «голубой зоне» конференции, была направлена против лоббизма загрязнителей природы.

Участники протеста также призвали к справедливому климатическому финансированию и потребовали прекращения загрязнения окружающей среды.

Протестующие подняли плакаты с лозунгами: «Окажите давление на крупных загрязнителей!»; «Спасите нас от змей (имеются в виду плохие люди)!»; «Изгоните крупных промышленных лоббистов!» и др.