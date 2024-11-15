Акция протеста на COP29 против загрязнения окружающей среды

15 ноября в рамках климатической конференции COP29 группа активистов провела акцию протеста против загрязнения окружающей среды в Африке, уничтожения крупными компаниями экологии этого континента. Активисты выражали недовольство и тем, что часть доходов от добычи полезных ископаемых не направляется на возмещение вреда нанесенного природе.

Участники держали в руках плакаты с лозунгами: «Обратите внимание на Африку!»; «Гранты, а не кредиты!»; «Климатическое финансирование должно составлять триллионы, а не миллиарды!»; «Нам нужна адаптация, а не углеродный рынок!»; «Нет полезных ископаемых, важнее прав человека!» и др.