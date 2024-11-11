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(5 часов назад)
Акция  в поддержку Палестины на конференции COP29

Акция  в поддержку Палестины на конференции COP29

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AZ
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Акция  в поддержку Палестины на конференции COP29

В понедельник в ходе климатической конференции COP29 в Баку группа волонтеров из разных стран мира провела акцию в поддержку Палестины.

Организаторы заявили, что цель акции – привлечь внимание мира к убийствам мирных жителей в Палестине.

Протестующие скандировали «Конец геноциду!», «Конец оккупации!», «Вернитесь к правам!» подняли лозунги.

Акция прошла без происшествий, никакого вмешательства не было.

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