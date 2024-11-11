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(5 минут назад)
Повестка дня Министерства экономики на COP29

Повестка дня Министерства экономики на COP29

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Повестка дня Министерства экономики на COP29

Министерство экономики Азербайджана наметило ряд мероприятий, которые пройдут в ходе КС-29, уделив особое внимание различным экономическим и климатическим вопросам, в сотрудничестве с международными организациями и должностными лицами других стран, сообщило министерство.

Ключевые события:

  • 13 ноября: Министерство экономики проведет сессию высокого уровня с Всемирным экономическим форумом на тему «Сила сотрудничества: объединение усилий для достижения чистого нуля».
  • 14 ноября: День климатического финансирования, инвестиций и торговли (Climate FIT Day), организованный совместно Министерством экономики и Всемирной торговой организацией (ВТО), будет включать презентацию Бакинской инициативы по климатическому финансированию, инвестициям и торговле (BICFIT).
  • Платформа для бизнеса, инвестиций и благотворительности: в рамках этой платформы пройдет ряд дискуссий по вопросам климатического финансирования и стратегического партнерства.
  • Запуск Фонда действий по зеленому финансированию: мероприятие на тему «Содействие устойчивому будущему: стимулирование зеленого роста посредством финансов» будет включать в себя презентацию Фонда действий по климатическому финансированию (CFAF).
  • Встречи министров: будут проведены диалоги по Партнерству ЦАРЭС по климату, инновациям и торговле; Партнерству Организации тюркоязычных государств по климату и зеленой экономике; и Диалог СПЕКА по климату и инновациям.
  • 15 ноября — День энергии, мира, помощи и восстановления: Министерство экономики в сотрудничестве с «Лабораторией роста» Гарвардского университета откроет портал «Зеленый рост» и проведет дискуссии на тему «Ценообразование за выбросы углерода: текущие проблемы и новые стратегии», а также роли участия частного сектора в обеспечении устойчивости к изменению климата.
  • 16 ноября — День науки, технологий и инноваций: мероприятия будут включать конференцию о роли МСП в зеленой экономике, дискуссии на тему «Влияние искусственного интеллекта: новая эра в управлении цифровой экономикой» и изучение преобразующей силы ИИ в снижении воздействия на окружающую среду.
  • 20 ноября — День урбанизации, транспорта и туризма: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) проведет круглый стол с лидерами зеленых городов из региона СПЕКА, а также брифинг по Многостороннему целевому фонду СПЕКА.
  • Соглашения и встречи: Министерство экономики и его аффилированные структуры, как ожидается, подпишут документы с Исламским банком развития, Международным торговым центром и несколькими иностранными компаниями. Кроме того, запланированы многочисленные двусторонние встречи с международными организациями и иностранными официальными лицами.

В министерстве подчеркнули, что эти мероприятия направлены на укрепление сотрудничества, решение проблем, связанных с климатом, и содействие устойчивому экономическому росту.

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