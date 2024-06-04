Акифу Гурбанову и другим фигурантам угрожают в СИЗО
"Платформа III Республика" выступила с заявлением, в котором говорится об угрозах в бакинском СИЗО-1 в адрес лидера этой организации Акифа Гурбанова .
В частности, сказано, что высокопоставленный госчиновник явившись в СИЗО потребовал от Гурбанова прекратить выступать с обвинениями с адрес главы государства. В противном случае, Губанову пригрозили пытками.
«Одновременно, и ряд других лиц, незаконно арестованных по делу Toplum TV и Института демократических инициатив, подверглись угрозам со стороны начальника бакинского СИЗО-1 Эльнура Исмайлова. Он также заявил, что их положение ухудшится если Акиф Гурбанов продолжит выступать с подобными заявлениями. Им жестко пригрозили плохим обращением», - сказано в заявлении.
«Политзаключенным в СИЗО и исправительных учреждения также угрожают пытками», - отмечено в заявлении.
Все это нарушает обязательства принятые Азербайджаном при подписании международно правовых документов, в частности, статьи 7 Международного пакта ООН о гражданских и политических правах, статьи 3 Европейской конвенции прав человека, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, отмечается далее в заявлении Платформы.
Авторы документы выражают тревогу и призывают власти Азербайджана положить конец бесчеловечному обращению с политзаключенными и немедленно освободить их.
Они также призывают международные организации и иностранные посольства в Баку предпринять меры в рамках своего мандата для прекращения бесчеловечного обращения с Акифом Гурбановым и лицами, арестованными по его делу.
В свою очередь, в отделе общественных связей пенитенциарной службы опровергли сообщения об угрозах Гурбанову.
Представитель ведомства отвечая на запрос Turan cказал, что утверждения о том, что Гурбанов был принят каким-либо посторонним лицом и подвергнут угрозам не обоснованы.
Не соответствуют действительности и сообщения об угрозах ему со стороны руководства СИЗО, а также введение ограничений на его свидания и телефонные разговоры с близкими. Права Гурбанова на свидания, телефонные разговоры и прием передач обеспечиваются в порядке и периодичностью, предусмотренными законодательством.
*Неделю назад в СМИ опубликовали выступление Гурбанова в апелляционном суде, содержащее жесткую критику властей страны и репрессий против критиков правительства.
После этого Гурбанова, по словам его соратников, лишили встреч и телефонных разговоров с родственниками. Однако пенитенциарная служба опровергла эти утверждения и заявила, что никаких ограничений у него с получением передач, свиданиями и телефонными разговорами нет.
**Акиф Гурбанов был задержан 6 марта 2024 года в рамках дела Toplum TV. 8 марта Хатаинский районный суд арестовал его на 4 месяца.
Также были задержаны учредитель сайта Toplum TV Алескер Мамедли, член «Платформы III Республики» Руслан Иззатли, редактор "Toplum TV" Мушфик Джаббар, сотрудники Института демократических инициатив Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и Али Зейнал.
Все задержанные были обвинены в контрабанде валюты, при этом провластные СМИ сообщили о якобы «незаконном» получении указанными лицами грантов из-за рубежа.
Международные организации, в том числе Госдепартамент США, призвали власти Азербайджана освободить несправедливо арестованных.
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