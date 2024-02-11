Активист АПДБ арестован в административном порядке на 30 суток

Активист молодежной организации Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Эюб Челеби арестован в административном порядке на 30 суток.

Он был задержан 10 февраля, сообщил Turan отец активиста, глава Сабаильского районного отделения (АПДБ) Хаййам Челеби.

По его словам, молодой человек вышел из дома за покупкой хлеба и не вернулся. «От соседей я узнал, что моего сына задержали у нас во дворе трое лиц в штатском и посадив в автомобиль увезли в неизвестном направлении» - сказал мужчина.

Отец активиста много часов не мог прояснить судьбу сына.

Наконец, в 10-ом отделении Гарадагского районного управления полиции ему, подтвердили задержание сына правоохранительными органами.

При этом, в полиции уточнили, что молодой человек задержан «не по уголовному делу».

Х.Челеби считает, что арест его сына носит политический характер.

«Это политический заказа. Эюба задержали из-за моей политической деятельности. Я инвалид первой группы Карабахской войны , я лишился обеих ног. По этой причине, они не могут арестовать меня. Для оказания давления наказывают моего сына. Возможно, мой сын сам тоже что-то критическое написал», - отметил Х.Челеби.

Он обеспокоен за здоровье 23-летнего сына, который страдает врожденным сердечным пороком.

В свою очередь, сотрудник пресс-службы МВД Ибрагим Амирасланлы подтвердил задержание Э.Челеби.

Он арестован в административном порядке на 30 суток, сказал представитель МВД.

Напомним, что глава АПДБ, профессор экономики Губад Ибадоглу был арестован в июле 2023 г. по обвинению в фальшивомонетничестве.

Международные организации неоднократно призывали к его освобождению.