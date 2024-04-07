Активист ПНФА приговорен к 6 годам лишения свободы
Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил активиста партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльбаи Керимли к 6 годам лишения свободы.
Он признан виновным в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.
Приговор будет обжалован, сообщил Turan адвокат активиста Неймат Керимли.
«В суде Эльба Керимли сказал, что отвергает обвинение, оно сфабриковано по политическим мотивам. Эльбаи Керимли заявил, что истинной причиной его ареста стало написание им в августе прошлого года на памятнике Гейдару Алиеву слова «Сталин». После этого он сразу был задержан. В 22-ом отделении Насиминской полиции он вынужден был дать «признательные показания» под пытками», - сказал адвокат.
Получить комментарии по делу Керимли в правоохранительных органах не удалось.
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