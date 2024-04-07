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(15 минут назад)
Казахстан благодарен Кыргызстану за братскую помощь во время разрушительных наводнений

Казахстан благодарен Кыргызстану за братскую помощь во время разрушительных наводнений

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Казахстан благодарен Кыргызстану за братскую помощь во время разрушительных наводнений

Как сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана, из соседнего Кыргызстана прибыла автоколонна с жизненно важной гуманитарной помощью, предназначенной для пострадавших от наводнения регионов Казахстана.

Министерство подтвердило прибытие пятнадцати  фур  с предметами первой необходимости, общим весом 300 тонн, в Жамбылскую область Казахстана. Эта помощь, включающая продукты питания, одежду, постельные принадлежности и обогреватели, предназначена для распределения среди жителей Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей.

Выражая благодарность, президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Садыру Жапарову и народу Кыргызстана за их щедрую помощь во время продолжающегося кризиса. Токаев подчеркнул, что этот жест подчеркивает прочные узы дружбы, солидарности и тесного союза между двумя народами.

Северные и западные регионы Казахстана, граничащие с Россией, сталкиваются с масштабными наводнениями, вызванными недавними паводками. В связи с этим во многих населенных пунктах были введены чрезвычайные меры.

С вечера пятницы ведутся работы по эвакуации, особенно в городе Кульсары, где более 2500 жилых и административных зданий пострадали от наводнения. Текущая статистика показывает, что только из Кульсары было эвакуировано около 12 000 человек, в том числе около 5000 детей.

В течение недели из пострадавших районов по всей республике было переселено в общей сложности 45 000 человек. Президент Токаев охарактеризовал разворачивающийся кризис с наводнениями как самое значительное стихийное бедствие, с которым Казахстан столкнулся за последние восемь десятилетий.

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