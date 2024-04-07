Казахстан благодарен Кыргызстану за братскую помощь во время разрушительных наводнений

Казахстан благодарен Кыргызстану за братскую помощь во время разрушительных наводнений

Как сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана, из соседнего Кыргызстана прибыла автоколонна с жизненно важной гуманитарной помощью, предназначенной для пострадавших от наводнения регионов Казахстана.

Министерство подтвердило прибытие пятнадцати фур с предметами первой необходимости, общим весом 300 тонн, в Жамбылскую область Казахстана. Эта помощь, включающая продукты питания, одежду, постельные принадлежности и обогреватели, предназначена для распределения среди жителей Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей.

Выражая благодарность, президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Садыру Жапарову и народу Кыргызстана за их щедрую помощь во время продолжающегося кризиса. Токаев подчеркнул, что этот жест подчеркивает прочные узы дружбы, солидарности и тесного союза между двумя народами.

Северные и западные регионы Казахстана, граничащие с Россией, сталкиваются с масштабными наводнениями, вызванными недавними паводками. В связи с этим во многих населенных пунктах были введены чрезвычайные меры.

С вечера пятницы ведутся работы по эвакуации, особенно в городе Кульсары, где более 2500 жилых и административных зданий пострадали от наводнения. Текущая статистика показывает, что только из Кульсары было эвакуировано около 12 000 человек, в том числе около 5000 детей.

В течение недели из пострадавших районов по всей республике было переселено в общей сложности 45 000 человек. Президент Токаев охарактеризовал разворачивающийся кризис с наводнениями как самое значительное стихийное бедствие, с которым Казахстан столкнулся за последние восемь десятилетий.