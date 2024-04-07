Турция окажет помощь Казахстану в связи наводнением

Министерство иностранных дел Турции выразило в воскресенье солидарность с Казахстаном, который борется с катастрофическими наводнениями, сеющими хаос во многих регионах азиатской страны.

В заявлении министерство выразило глубокую скорбь в связи с разрушительными наводнениями, которые обрушились на различные районы Казахстана, признав, что это привело к значительным потерям. Десятки тысяч казахстанцев были вынуждены покинуть свои дома из-за стихийного бедствия.

Выражая искренние соболезнования народу и правительству Казахстана, министерство подтвердило готовность Турции оказать любую необходимую помощь. Это включает в себя содействие в восстановительных работах и смягчение последствий стихийного бедствия.