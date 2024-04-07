Эрдоган утвердил соглашение между Турцией, Азербайджаном и Грузией об упрощении таможенных процедур

Эрдоган утвердил соглашение между Турцией, Азербайджаном и Грузией об упрощении таможенных процедур

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал зеленый свет соглашению между Турцией, Азербайджаном и Грузией о "Предварительном обмене данными для облегчения таможенных транзитных операций" в рамках проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Официальный документ, одобренный главой государства, был опубликован в Официальном вестнике (Resmi Gazete).

Это соглашение, подписанное правительствами трех стран 18 августа 2022 года в Баку, направлено на упрощение таможенных протоколов для товаров, следующих транзитом по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, пересекающей территории всех трех стран.