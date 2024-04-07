Обстреляны азербайджанские позиции в Нахчыване - Минобороны
Подразделения вооруженных сил Армении 7 апреля около 17:15 открыли огонь по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Шада Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики.
Азербайджанскими подразделениями были приняты адекватные ответные меры, сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.
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