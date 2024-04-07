Обстреляны азербайджанские позиции в Нахчыване - Минобороны

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил активиста партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльбаи Керимли к 6 годам лишения свободы. Он признан виновным в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Приговор будет обжалован, сообщил Turan адвокат активиста Неймат Керимли.