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(15 минут назад)
Обстреляны азербайджанские позиции в Нахчыване - Минобороны
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Обстреляны азербайджанские позиции в Нахчыване - Минобороны

Подразделения вооруженных сил Армении  7 апреля около 17:15  открыли огонь по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Шада Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики.

Азербайджанскими подразделениями были приняты адекватные ответные меры, сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.

 

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