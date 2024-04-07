Безразличие Азеригаза

В качестве одного из крупнейших налогоплательщиков страны в 2023 году Azercell выплатил в государственный бюджет 167 миллионов манатов, доведя эту сумму за 27 лет своей деятельности до 2,4 миллиарда манатов. Также оператор внес 94 миллиона долларов США в развитие телекоммуникационного сектора Азербайджана, а за период с 1996 по 2023 гг. - 1,9 миллиарда долларов США.