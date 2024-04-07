Azəriqaz-ın laqeydsizliyi
Безразличие Азеригаза
Общество
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В качестве одного из крупнейших налогоплательщиков страны в 2023 году Azercell выплатил в государственный бюджет 167 миллионов манатов, доведя эту сумму за 27 лет своей деятельности до 2,4 миллиарда манатов. Также оператор внес 94 миллиона долларов США в развитие телекоммуникационного сектора Азербайджана, а за период с 1996 по 2023 гг. - 1,9 миллиарда долларов США.
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- 6 апрель 2024, 20:57
После вчерашней встречи с высокими ставками в Брюсселе среди азербайджанских неправительственных экспертов растет скептицизм в отношении предполагаемых результатов и последствий дипломатической встречи тет-а-тет. Встреча, на которой премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном, вызвала шквал предположений и анализа, а президент Ильхам Алиев назвал ее потенциальной угрозой интересам Азербайджана.
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- 6 апрель 2024, 13:19
Сотрудник Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) Пириев Анар Мюршюд оглу, 2000 г.р. пострадал при взрыве детонатора в Агдамском районе.
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- 6 апрель 2024, 11:28
В ходе учений погиб военнослужащий N–ской воинской части министерства обороны Азербайджана, рядовой Халафов Салех Камал оглу, сообщила военная прокуратура Азербайджана.
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