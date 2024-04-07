Взрыв в Тбилиси. Трое погибших. 1tv.ge
Взрыв в Тбилиси. Трое погибших
Взрыв в тире магазина Bettleground на улице Бочорма N12 в Тбилиси привел к трагической гибели трех человек, еще четыре человека получили ранения, как подтвердило Министерство внутренних дел Грузии.
После получения сигнала тревоги сотрудники соответствующих подразделений Министерства внутренних дел, включая пожарных, спасателей, а также представителей патрульной и криминальной полиции, оперативно отреагировали на инцидент.
В настоящее время на месте происшествия принимаются все необходимые меры для урегулирования ситуации и обеспечения безопасности и благополучия пострадавших.
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