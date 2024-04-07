Перестрелки на армяно-азербайджанской границе продолжаются
Вечером 6 апреля ВС Армении с18:30 и до 22:05 обстреляли позиции ВС Азербайджана в направлении Гедабейского, Кяльбаджарского и Лачинского районов 16 раз.
Азербайджанская сторона предприняла ответные меры, говорится в сообщении Миноброны Азербайджана.
В свою очередь, Миноброны Армении утверждает, что вечером 6 апреля и в ночь на 7 число, ВС Азербайджнана вели огонь по армянским позициям на указанных више направлениях. Армянская сторона опровегает сообщения об обстреле азербайджанских позиций.
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