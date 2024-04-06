Недавняя встреча в Брюсселе между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Европейского совета Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном вызвала гнев и опасения в Азербайджане, вызвав каскад дипломатических обменов и геополитических исследований. Официальные заявления Баку изображают эту встречу как завуалированную попытку вооружить Армению, что вызывает резкие упреки как со стороны азербайджанских, так и региональных властей.

В ответ на заявления министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне МИД Азербайджана выступил с резким возражением, осудив инициативу Брюсселя как наносящую ущерб региональной стабильности. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поддержал эти настроения, охарактеризовав встречу как предвестник усиления геополитической напряженности на Южном Кавказе. Аналогичным образом, Министерство иностранных дел России осудило это мероприятие как "безответственное и деструктивное вмешательство" внешних игроков в региональные дела, подчеркнув остроту геополитической ситуации.

Вопреки официальным утверждениям, госсекретарь США Блинкен и председатель Европейского совета фон дер Ляйен подчеркнули, что основное внимание в их переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым было сосредоточено на экономическом развитии Армении. Политический аналитик Ахмед Алили, выступая в программе "Сложный вопрос", поддержал это мнение, преуменьшив стратегическое значение встречи в Брюсселе, несмотря на ее символический резонанс.

"Несмотря на символическое значение встречи, она не привела к принятию каких-либо существенных решений или политических документов", - отметил Алили, умеряя ожидания, связанные с результатами встречи. Примечательно, что обещание Европейского союза выделить Армении гранты в размере 270 миллионов евро в течение следующих четырех лет усилило опасения Азербайджана, поскольку в дипломатических кругах Баку сохраняются опасения по поводу потенциального использования средств помощи в качестве оружия.

Алили подчеркнул давнее недоверие Азербайджана к посредничеству ЕС, объяснив это началом работы мониторинговой миссии ЕС в Армении. Первоначально миссия была рассчитана на двухмесячный срок, но последующее расширение и длительное присутствие усилили подозрения Азербайджана относительно намерений Брюсселя, а опасения по поводу непредвиденных изменений в траектории инициативы по-прежнему присутствуют в дипломатических расчетах Баку.

По мере того, как региональные заинтересованные стороны разбираются с последствиями брюссельской встречи, сохраняется неопределенность в отношении будущей траектории развития событий на Южном Кавказе. На фоне растущей напряженности и укоренившегося геополитического соперничества последствия встречи в Брюсселе сказываются на всем регионе, подчеркивая сложное взаимодействие дипломатических маневров и стратегических императивов, формирующих новую евразийскую карту.