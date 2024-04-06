  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy110 C
  • Воскресенье, 7 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 часа назад)
Киев простился с азербайджанским добровольцем, павшим на независимость Украины
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Киев простился с азербайджанским добровольцем, павшим на независимость Украины

Сегодня в Киеве похоронили 35 летнего уроженца Шамкирского района Азербайджана Фаика Аскерова, который воевал в рядах ВС Украины.

Герой с позывным «Шах» погиб в ходе боев в районе села Терни Донецкой области. 

Киевляне провожали траурный кортеж, преклонив колени.
 

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей