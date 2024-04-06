Киев простился с азербайджанским добровольцем, павшим на независимость Украины
Сегодня в Киеве похоронили 35 летнего уроженца Шамкирского района Азербайджана Фаика Аскерова, который воевал в рядах ВС Украины.
Герой с позывным «Шах» погиб в ходе боев в районе села Терни Донецкой области.
Киевляне провожали траурный кортеж, преклонив колени.
Политика
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Спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар не подтверждает сообщения о концентрации войск и напряженности на армяно-азербайджанской границе.
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МИД Азербайджана отверг обвинения МИД Армении о преднамеренной эскалации на границе двух стран.
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- 6 апрель 2024, 14:57
В Бакинском суде по тяжким преступлениям 6 апреля состоялось подготовительное заседание по делу активиста партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнура Гасанова. Слушания по существу назначены на 19 апреля.
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- 6 апрель 2024, 13:39
Бакинский апелляционный суд 6 апреля оставил в силе отказ в переводе под домашний арест члена правления Платформы III Республики Руслана Иззетли, сообщил Turan его адвокат Расул Джафаров.
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