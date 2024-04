Киев простился с азербайджанским добровольцем, павшим на независимость Украины

Сегодня в Киеве похоронили 35 летнего уроженца Шамкирского района Азербайджана Фаика Аскерова, который воевал в рядах ВС Украины.

Герой с позывным «Шах» погиб в ходе боев в районе села Терни Донецкой области.

Киевляне провожали траурный кортеж, преклонив колени.



