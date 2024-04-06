Скепсис азербайджанских  экспертов о вчерашней встрече в Брюсселе

После вчерашней встречи с высокими ставками в Брюсселе среди азербайджанских неправительственных экспертов растет скептицизм в отношении предполагаемых результатов и последствий дипломатической встречи тет-а-тет. Встреча, на которой премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном, вызвала шквал предположений и анализа, а президент Ильхам Алиев назвал ее потенциальной угрозой интересам Азербайджана.

В основе скептицизма лежит очевидное отсутствие карабахской проблемы в публичном дискурсе, связанном с этой встречей. Несмотря на обещания помощи Армении, включая предоставление нелетального оружия и существенной финансовой помощи, превышающей 300 миллионов долларов, азербайджанские аналитики по-прежнему опасаются того, что они воспринимают как стратегическое упущение. Директор аналитического центра Atlas Эльхан Шаиноглу утверждает, что молчание по Карабаху маскирует спланированные усилия по укреплению позиций Армении под опекой Запада, что может иметь последствия для региональных интересов Азербайджана.

"Главным итогом переговоров является переход Армении под опеку Запада", - утверждает Шаиноглу, подчеркивая обеспокоенность по поводу предполагаемого сближения Армении с западными державами в ущерб региональной стабильности. Более того, обещание о финансовой помощи отвергается как несущественное, а его эффективность в снижении экономической уязвимости Армении ставится под сомнение, особенно в свете потенциальных ответных мер со стороны России, ключевого игрока в регионе.

Фархад Мамедов, глава Южно-Кавказского исследовательского центра, разделяет оговорки Шаиноглу, предполагая, что в полной мере последствия Брюссельского саммита еще не раскрыты. Несмотря на признание отсутствия откровенно анти-азербайджанской риторики, Мамедов подчеркивает необходимость более полного понимания нюансов встречи, предостерегая от преждевременных выводов.

И наоборот, депутат парламента Расим Мусабеков предвидит трудности для Армении в ее стремлении изменить региональную динамику без участия ключевых заинтересованных сторон, таких как Турция и Азербайджан. Подчеркивая необходимость участия Турции и Азербайджана в любых инициативах, ориентированных на Кавказ, Мусабеков предупреждает о потенциальных последствиях для Армении, особенно в отношении ее отношений с Россией.

По мере того, как оседает пыль после брюссельского саммита, сохраняется неопределенность, и азербайджанские эксперты пытаются осмыслить более широкие последствия заигрываний Армении с западными державами и меняющуюся геополитику Кавказа. На фоне противоречивых мнений и геополитического маневрирования последствия вчерашней встречи сказываются на всем регионе, определяя контуры будущих дипломатических отношений и стратегических расстановок сил.