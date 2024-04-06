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(4 часа назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Спецпредставитель Евросоюза не подтверждает напряженность на армяно-азербайджанской границе

Спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар не подтверждает сообщения о концентрации войск и напряженности на армяно-азербайджанской границе.

«Несмотря на некоторые обвинения в военных перемещениях, радует тот факт, что Миссия ЕС в Армении (EUmARMENIA) может их опровергнуть. 

Миссия остается неиспользованным ресурсом, могущим устранить недопонимание и оказать услуги обоим сторонам», - написал он 6 апреля в своем аккаунтре на платформе X.

В свою очередь, Миссия Европейского Союза в Армении чуть ранее сообщила, что в субботу «патрулировала районы Сотк, Верин Шоржа, Аравус и Мовсес. Ситуаци стабильная и спокойная».
 

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