Спецпредставитель Евросоюза не подтверждает напряженность на армяно-азербайджанской границе

Спецпредставитель Евросоюза не подтверждает напряженность на армяно-азербайджанской границе

Спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар не подтверждает сообщения о концентрации войск и напряженности на армяно-азербайджанской границе.

«Несмотря на некоторые обвинения в военных перемещениях, радует тот факт, что Миссия ЕС в Армении (EUmARMENIA) может их опровергнуть.

Миссия остается неиспользованным ресурсом, могущим устранить недопонимание и оказать услуги обоим сторонам», - написал он 6 апреля в своем аккаунтре на платформе X.

В свою очередь, Миссия Европейского Союза в Армении чуть ранее сообщила, что в субботу «патрулировала районы Сотк, Верин Шоржа, Аравус и Мовсес. Ситуаци стабильная и спокойная».

