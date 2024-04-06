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  • МИД Азербайджана отверг обвинения МИД  Армении о преднамеренной эскалации на границе двух стран (обновлено)
МИД Армении обвинил Азербайджан в провокациях на границе

МИД Армении обвинил Азербайджан в провокациях на границе

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

МИД Азербайджана отверг обвинения МИД  Армении о преднамеренной эскалации на границе двух стран (обновлено)

МИД Азербайджана отверг обвинения МИД  Армении о преднамеренной эскалации на границе двух стран.

Согласно комментарию пресс-секретаря МИД Азербайджана, в Баку  считают, что Армения не имеет права строить военные укрепления на своей территории, а утверждения Еревана, что приобретение вооружений является его суверенным правом, нелегитимны.

Предложения Армении о заключении пакта о ненападении и контроле над вооружениями Баку считает несерьезными и называет политическими манипуляциями.

В заключении пресс-секретарь обещает, что Азербайджан будет предпринимать все необходимые шаги для противодействия армянской угрозы.

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2024-04-06 11:47

МИД Армении обвинил Азербайджан в провокациях на границе

МИД Армении выступил с заявлением, обвинив ВС Азербайджана в ночной провокации  на границе в ночь на 6 апреля.

Ереван обвиняет Баку в неспровоцированных обстрелах армянской территории с целью вызвать ответные действия армянской стороны.

«Армения не заинтересована в эскалации ситуации в регионе, и призывает Азербайджан прекратить действия, направленные на обострение ситуации», - сказано в заявлении.

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