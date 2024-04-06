МИД Армении обвинил Азербайджан в провокациях на границе
МИД Азербайджана отверг обвинения МИД Армении о преднамеренной эскалации на границе двух стран (обновлено)
МИД Азербайджана отверг обвинения МИД Армении о преднамеренной эскалации на границе двух стран.
Согласно комментарию пресс-секретаря МИД Азербайджана, в Баку считают, что Армения не имеет права строить военные укрепления на своей территории, а утверждения Еревана, что приобретение вооружений является его суверенным правом, нелегитимны.
Предложения Армении о заключении пакта о ненападении и контроле над вооружениями Баку считает несерьезными и называет политическими манипуляциями.
В заключении пресс-секретарь обещает, что Азербайджан будет предпринимать все необходимые шаги для противодействия армянской угрозы.
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2024-04-06 11:47
МИД Армении обвинил Азербайджан в провокациях на границе
МИД Армении выступил с заявлением, обвинив ВС Азербайджана в ночной провокации на границе в ночь на 6 апреля.
Ереван обвиняет Баку в неспровоцированных обстрелах армянской территории с целью вызвать ответные действия армянской стороны.
«Армения не заинтересована в эскалации ситуации в регионе, и призывает Азербайджан прекратить действия, направленные на обострение ситуации», - сказано в заявлении.
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