Начинается судебное разбирательство по делу активиста ПНФА
Начинается судебное разбирательство по делу активиста ПНФА
В Бакинском суде по тяжким преступлениям 6 апреля состоялось подготовительное заседание по делу активиста партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнура Гасанова. Слушания по существу назначены на 19 апреля.
В ходе заседания суд не удовлетворил ходатайства адвоката Немата Керимли о разрешении Гасанову сесть рядом с адвокатом и изменить меру пресечения на домашний арест.
*Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий руководства Дорожной полиции.
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