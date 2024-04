Kiyev Ukraynanın müstəqilliyi uğrunda şəhid olan azərbaycanlı ilə vidalaşıb

Bu gün Kiyevdə Azərbaycanın Şəmkir rayonundan olan, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin sıralarında döyüşmüş 35 yaşlı Faiq Əsgərov dəfn edilib.

Şah ləgəbli qəjrəman Donetsk vilayətinin Terni kəndi yaxınlığında gedən həlak olub.

Kiyevlilər dəfn kortejini diz çökərək yola saldılar.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video