Активист Рза Сафарсой  заявил об отводе судье

Активист Рза Сафарсой отверг обвинение в незаконном обороте оружия. На подготовительном заседании суда он заявил, что арестован по политическому заказу в связи с критикой властей Азербайджана.

В Хазарском районном суде Баку 15 апреля началось подготовительное заседание по делу Сафарсоя. Активист заявил, что пистолет марки ТТ, который, по утверждению следствия, был у него обнаружен, подложен в его квартиру сотрудниками полиции.

По словам Сафарсоя, 23 ноября 2023 года, к нему домой явились сотрудники полиции и провели обыск. "Когда я выходил из дома, к нам явились сотрудники полиции в штатском и в масках. Мою супругу силой вывели из дома и три часа держали в своем автомобиле в качестве заложницы. Мне связали руки и заперли в комнате. Они бесконтрольно ходили по квартире, подложили оружие под матрац, а потом "нашли", - сказал Сафарсой.

Он заявил об отводе судье Гусейну Гусейнли. Сафарсой мотивировал это тем, что в ходе предварительного следствия тот не удовлетворил ни одно его ходатайство или жалобу. По словам Сафарсоя, его арестовали по сфабрикованному обвинению из-за резкой критики властей.

Адвокат Назим Мусаев поддержал отвод. "Без решения суда нельзя вторгаться в чей-то дом, проводить там обыск. 23 ноября сотрудники полиции поступили именно таким образом, вторгшись в дом Рзы Сафарсоя. На следующий день, чтобы скрыть свои незаконные действия, они принудительно взяли у Рзы Сафарсоя заявление о том, что он не возражает против проведения обыска.

Мы подавали в суд жалобу о незаконности этого оперативно-розыскного мероприятия. Но этот судья (Гусейн Гусейнли), несмотря на очевидные нарушения, принял решение о "законности" обыска", - сказал адвокат.

В связи с отводом судье был объявлен перерыв, следующее заседание назначено на 19 апреля. К этому времени отвод будет рассмотрен председателем Хазарского районного суда.

Сафарсой является ветераном первой Карабахской войны. В 2018 г. он уже был арестован по обвинению в незаконном обороте оружия после того, как резко раскритиковал массовые аресты в городе Гянджа. Тогда он был осужден на 2 года лишения свободы. Спустя 7 месяцев Апелляционный суд освободил его сократив срок наказания.

Нынешний его арест последовал спустя два дня после того, как он в соцсетях резко раскритиковал аресты руководителей Abzas media и призвал граждан к протестам.